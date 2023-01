Ivorer bleiben in Mali in Haft

Abidjan. Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS wird keine weiteren Sanktionen gegen die Regierung in Mali verhängen, wie der französische Auslandssender RFI am Montag meldete. Am Sonntag war ein Ultimatum ausgelaufen, mit dem Bamako aufgefordert worden war, 46 Soldaten aus der Elfenbeinküste freizulassen, die im Sommer wegen illegaler Einreise als Söldner und mögliche Umstürzler verhaftet worden waren. Ein malisches Gericht hatte sie am Freitag zu hohen Haftstrafen verurteilt. Man wolle die Spannungen zwischen Mali und Côte d’Ivoire nicht weiter vertiefen, hieß es laut RFI von der ECOWAS. (jW)