Erfolgreiche Denunziation

Joerg Carstensen/dpa Kaum Leute mobilisiert: Demonstration gegen die Preissteigerungen, zu der unter anderem GEW und Verdi aufgerufen hatten (Berlin, 22.10.2022)

In den Innenministerien und beim Inlandsgeheimdienst wird gerade hörbar aufgeatmet. Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang ließ es sich nicht nehmen, nach den Weihnachtsfeiertagen der Nachrichtenagentur dpa mitzuteilen, dass das, »was aktuell an Protesten läuft, eher ein laues Lüftchen« sei. Und das »weht hauptsächlich in Sachsen und Thüringen«, wo derzeit allenfalls noch eine »Mischung aus Rechtsextremisten« auf die Straße gehe. Thüringens SPD-Innenminister Georg Maier meldete sich am Donnerstag zufrieden zu Wort: »Unterm Strich kann man sagen: Dieser ›heiße Herbst‹ hat nicht stattgefunden.«

Im freudigen Überschwang erläuterte Maier gleich noch, woran das seiner Ansicht nach lag – an der »Kommunikation« nämlich. Man habe die Menschen darauf aufmerksam gemacht, dass es keine gute Idee sei, »Akteuren mit Reichs- oder Russlandflaggen« hinterherzulaufen. Geholfen hätten auch die Maßnahmen der Bundesregierung wie Gaspreis- und Strompreisdeckel. »Die Angst, die ist ein Stück weit abgebaut worden«, so Maier. Das ist nicht falsch, und doch ist es nicht die vollständige Antwort auf die Frage, warum die von den einen befürchtete und von den anderen erhoffte Protestbewegung gegen die Teuerungswelle in ihren Anfängen vorerst gestoppt worden ist, ohne nennenswert an Breite und Tiefe gewonnen zu haben.

Gut vorbereitet

Zur Kenntnis zu nehmen ist mit Maier zunächst, dass der Staat sich auf das Protestszenario gut vorbereitet hat. Die intensive ideologische Bearbeitung der Bevölkerung begann bereits im Sommer, als man sich im Bundesinnenministerium und beim Verfassungsschutz offensichtlich darauf verständigt hatte, die erwartete Protestwelle entweder pauschal als »rechts« oder aber zumindest als »extremistisch« beeinflusst zu denunzieren.

Im Juli hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gegenüber dem Handelsblatt den Ton gesetzt: »Natürlich besteht die Gefahr, dass diejenigen, die schon in der Coronazeit ihre Verachtung gegen die Demokratie herausgebrüllt haben und dabei oftmals Seite an Seite mit Rechtsextremisten unterwegs waren, die stark steigenden Preise als neues Mobilisierungsthema zu missbrauchen versuchen.« Via Spiegel teilte sie mit: »Demokratiefeinde warten nur darauf, Krisen zu missbrauchen, um Untergangsphantasien, Angst und Verunsicherung zu verbreiten.« In den Wochen darauf – Scholz wurde unterdessen gefragt, ob er mit »Unruhen« rechne – wurden Variationen dieser Melodie von unterschiedlichen Akteuren in Medien, die dienstbereit eine Plattform boten, verbreitet.

Ein wesentlicher Faktor, der diese Operation stark begünstigte, war das Wohlverhalten der Partei Die Linke, der Gewerkschaften und vieler Sozialverbände. Zusammen tragen sie die Außen- und Sanktionspolitik des kollektiven »Westens« im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine seit Februar stillschweigend mit und haben sich im Sommer dafür entschieden, eine eventuelle eigene Mobilisierung im Zusammenhang mit der Teuerungswelle strikt zu dosieren und auf das Feld der Sozialpolitik zu begrenzen. Die aus diesem Spektrum organisierten Aktionen waren vielfach schlicht Alibiveranstaltungen. Zu dem bundesweiten »Aktionstag« am 22. Oktober etwa hatten mehrere DGB-Gewerkschaften aufgerufen, ohne wirklich dafür zu mobilisieren – am Ende kamen in Berlin 3.000 Leute zusammen, um sich ein paar Funktionärsreden anzuhören.

»Linke« Helfer

Es gibt indes etwa in der Linkspartei Leute in Einflusspositionen, denen selbst so etwas schon zu weit geht: Als Koparteichef Martin Schirdewan im August zu einem »heißen Herbst der sozialen Proteste« aufrief und der Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann laut über »Montagsdemonstrationen« »wie damals gegen Hartz IV« nachdachte, tauchte sofort der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow mit der »Bitte« auf, »die Abstandsregel zu rechtsradikalen Organisatoren« zu beachten – als hätte irgendwer den Vorschlag unterbreitet, mit »rechtsradikalen Organisatoren« zu demonstrieren. Die sächsische Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz verbat sich »Montagsdemonstrationen« gleich ganz, da »rechts besetzt«.

Ramelow und Köditz sprachen hier für eine Richtung in der Linkspartei, die in den vergangenen Jahren die Masche perfektioniert hat, einen politisch völlig entkernten, auf staatstragend gedrehten »Antifaschismus« gegen jede Art von Mobilisierung auf der Straße in Stellung zu bringen – offen ist, ob diese Richtung sich das vom Verfassungsschutz oder der Verfassungsschutz von ihr abgeguckt hat.

Diese Demagogie nutzte und nutzt geschickt den Umstand aus, dass in diesem Land, in dem es eine organisierte sozialistische oder kommunistische Linke mit nennenswerter politischer Reichweite seit Jahrzehnten nicht mehr gibt und das durchschnittliche Niveau des politischen Bewusstseins folglich erschreckend niedrig ist, jede »spontane« politische Aktivierung fast automatisch nach rechts erfolgen wird – zumal in einer Situation, in der sich mit der AfD und ihrem politisch-ideologischen Umfeld ein rechter politischer Apparat einschalten kann, zu dessen Spezialitäten es gehört, den jeweiligen Staatszweck als »links« zu labeln. 2022 war zu lernen, dass es in der Bundesrepublik »Linke« gibt, die aus dieser Lage explizit den Schluss ziehen, dass sich eine Protestmobilisierung verbietet – ein Ertrag des tiefen Einbruchs der linksliberalen Ideologie in linke Debatten in den vergangenen Jahren.

Eher still im Hintergrund dürften sich derweil die früh angekündigten »Entlastungsmaßnahmen« der Regierung ausgewirkt haben, die selbstverständlich weiß, dass Überbauarbeit am Ende nicht reichen wird. Es war gewiss kein Zufall, dass der »Doppelwumms«-Beschluss des Bundestages vom Oktober, der eine Kreditaufnahme von 200 Milliarden Euro zur Abfederung der Teuerung bei Strom und Gas vorsieht, ziemlich genau mit dem Höhepunkt der Proteste zusammenfiel – vor allem in den ostdeutschen Ländern gingen zu diesem Zeitpunkt wöchentlich etwa 100.000 Menschen bei Kundgebungen und Demonstrationen auf die Straße, die oftmals von rechten Akteuren organisiert worden waren.

Isolierte Linke

Für die winzige radikale Linke bietet der ausgefallene »heiße Herbst« eine Reihe von praktischen Lektionen: Sie ist momentan vollkommen außerstande, Protest zu mobilisieren, und sie schafft es auch nicht, Protestbewegungen, die ohne ihr Zutun entstanden sind, signifikant zu beeinflussen – trotz aller Anstrengungen, die es lokal hier und da durchaus gab. Sie steht politisch und organisatorisch isoliert neben »den Massen«, von denen man nicht einmal sagen kann, dass sie linke Ansätze ablehnen – sie bekommen schlicht nichts davon mit.

Das muss allerdings nicht so bleiben: Bei vielen Menschen ist die Nebenkostenabrechnung für 2021 erst in den letzten Tagen des Jahres ins Haus geflattert – verbunden mit einer gepfefferten Erhöhung der Warmmiete, die ab Januar 2023 zu zahlen ist. Viele Hausverwaltungen warten in diesem Zusammenhang mit der Empfehlung auf, für die Nebenkostenabrechnung 2022 schon mal umfangreiche Rücklagen zu bilden. Gleichzeitig bricht sich die Teuerungswelle in nahezu allen Lebensbereichen weiter Bahn. Da linke Analysen in der Breite kaum durchdringen, stellt sich die Einsicht, dass man es hier mit einer massenhaften und langfristigen Verarmung zu tun hat, millionenfach offensichtlich erst dann ein, wenn eine direkte persönliche Betroffenheit vorliegt. Und »betroffen« werden im kommenden Frühjahr wesentlich mehr Menschen sein als im vergangenen Herbst.

Es dürfte für den Staat und seine Kopflanger vor diesem Hintergrund immer schwieriger werden, die Menschen mit dem Hinweis von der Straße fernzuhalten, dass schon ein halber »Rechtsextremist« ist, wer gegen Verarmung und Wirtschaftskrieg demonstriert. Immer schwieriger zumal, wenn endlich einmal in der Fläche von linken Strukturen mit linken Losungen mobilisiert werden sollte. Dass das passiert, ist die Voraussetzung dafür, dass 2023 wenigstens Ansätze einer Antikriegsbewegung entstehen, die es der Regierung erschwert, den Wirtschaftskrieg durchzuhalten und den in der Ukraine geführten Stellvertreterkrieg weiter zu nähren.