Patron auf dem Sprung

Mauro Scrobogna/LaPresse/ZUMA Press/dpa Der Medienkonzern des Berlusconi-Clans streckt die Finger nach dem BRD-Branchenriesen aus

Im Sommer 2022 hatte es noch so ausgesehen, als könnte Rainer Beaujean seinen Job retten. Der Vorstandschef der Pro-sieben-Sat.1 Media SE (P7S1), Deutschlands zweitgrößtem Medienkonzern, hatte mehrere Versuche seiner Konkurrenten, ihn loszuwerden, überstanden. Aber die Ruhe trog, am 3. Oktober wurde er aus dem Amt komplimentiert.

Der Vorgang hängt mit einem unwillkommenen Gast aus Italien zusammen. Im Mai 2019 war der Mailänder Konzern Mediaset (inzwischen Media for Europe, MFE) überraschend als Großaktionär (9,6 Prozent) bei P7S1 angetreten. Bis Anfang 2022 waren daraus 25,5 Prozent geworden, inzwischen knapp unter 30 Prozent in Aktien und Stimmrechten. Mitte Dezember hat MFE bei den österreichischen und deutschen Kartellbehörden die »faktische alleinige Kontrolle« von P7S1 angemeldet.

MFE wird von der Familie des Politikers Silvio Berlusconi kontrolliert, Vorstandsvorsitzender ist dessen Sohn Pier Silvio. In Branchenkreisen wird gerätselt, was diese Anmeldung bedeuten könnte. Sobald MFE ihren Einfluss durch Aktien- oder Stimmrechtskauf weiter erhöht, müsste ein Übernahmeangebot an die restlichen Aktionäre erfolgen. Ob die Italiener dafür das Geld hätten, steht dahin. Ihr Konzern ist mit 3,6 Milliarden Euro Umsatz kleiner als P7S1 (4,5 Milliarden). Plausibler wäre ein anderes Szenario: MFE formuliert eine »Lowball Offer«, ein bewusst schlechtes Übernahmeangebot, dieses scheitert wie gewünscht, und danach könnte weiter in kleinen Schritten zugekauft werden. Auch ohne Kontrollmehrheit würde MFE das P7S1-Management vor sich hertreiben.

Wie konnte es so weit kommen? Derartige Überlegungen haben nur deshalb eine reale Grundlage, weil die Zukunftsaussichten der Pro-sieben-Sat.1 Media SE eher düster sind. In den ersten neun Monaten 2022 hat der Umsatz um 3,6 Prozent abgenommen, der Profit (Ebitda) um 13,3 Prozent. Für das Gesamtjahr hat das Management die Prognose vom Frühsommer gesenkt. Der Aktienkurs ist binnen Jahresfrist auf fast die Hälfte abgerutscht.

Knapp 70 Prozent des Konzernumsatzes erwirtschaftet P7S1 im Segment »Entertainment« (Filmproduktion und Fernsehsender). Dieses Geschäft ist stark vom Werbemarkt abhängig, im dritten Quartal 2022 ist es um 15 Prozent geschrumpft. Zudem steht es unter dem wachsenden Druck der globalen Streamingplattformen Netflix, Amazon Prime, Disney+ und anderen. Beim Publikum, besonders dem jüngeren, läuft der Trend weg vom linearen TV und hin zum Internetvideo. Das 2019 gestartete eigene Streamingportal Joyn dümpelt derweil vor sich hin, es verbuchte 2021 rund 66 Millionen Euro Umsatz und 89 Millionen Euro Verlust.

Steht uns bald »Qualitätsfernsehen à la Berlusconi« ins Haus? Momentan ist schwer vorstellbar, dass die Kartellbehörden das Geschäft genehmigen würden. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich gegen eine Übernahme ausgesprochen. Allerdings ändert er gerne seine Meinung. Wenn es mit P7S1 weiter bergab geht, könnte die Politik die Integration mit MFE befürworten. Immerhin sind die Italiener bisher nicht auf dem deutschen Markt vertreten. Kleinere Zugeständnisse, wie die Erhaltung des Medienstandorts München, könnten hilfreich sein. Im Aufsichtsrat bröckelt der Widerstand bereits, wie der Abgang Rainer Beaujeans zeigte.

Was würde das praktisch bedeuten? Für die Belegschaften bei P7S1 nichts Gutes. MFE ist in Italien und Spanien der führende private Fernsehanbieter und will eine europaweite Plattform unter Einschluss des deutschsprachigen Markts werden. Ziel wären die berüchtigten Synergien. Auf den Kanälen der Senderkette dürfte reichlich Programm aus Italien zu sehen sein. Für hiesige Produktionen würden die Etats gekürzt, Personalabbau inklusive.

Aber nicht nur das: Silvio Berlusconi ist ein Politiker am rechten Rand und bekannt dafür, eigene Medien schamlos für politische Zwecke einzusetzen. Zudem sitzt er im italienischen Senat und hat Einfluss in der amtierenden Regierung. Die Vorstellung, dass dieser Mann bzw. sein Clan den zweitgrößten deutschen Medienkonzern beherrschen könnte, ist beklemmend. Wenn die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) einen möglichen Verstoß gegen das Gebot der Staatsferne anmerkt, dann ist das noch zurückhaltend formuliert.