Triumph des Auges über das Ohr

2022 Film Kino Text Beim Sehen gesehen: Technobild der Vergangenheit

Retrolook, Reboots, Remakes, Fanservice, Allusionen, Metakommentare, Biopics – das Filmgeschäft steckt seit Jahrzehnten in der Nostalgieschleife fest. Doch nicht jeder Film, der mit Altem aufwartet, kommt aus dieser Mottenkiste. Dieser hier ist nicht auf alt getrimmt, er ist tatsächlich alt. Es handelt sich um einen so feinfühligen wie geschliffenen Videoessay, der veritables Stock footage, historisches Material also, nachträglich mit Sinn überschreibt. Gedanken werden nicht in acht Millimetern gefangen gehalten, sie weisen vielmehr die acht Millimeter in ihre Schranken.

Zunächst das Offensichtliche. »Annie Ernaux« von Annie Ernaux handelt von Annie Ernaux. Aber dann zum Glück noch von mehr. Gemeinsam mit ihrem Sohn David nahm die große Femme de lettres und amtierende Literaturnobelpreisträgerin das Super-8-Material ihres früheren Mannes her. Im Winter 1972 hatte Philippe Ernaux die Kamera gekauft und neun Jahre lang das Leben in der Wohnung, mit den Kindern, die Arbeit, Besuche bei Verwandten sowie Reisen nach Chile, Albanien und in die Sowjetunion festgehalten.

Kunst entsteht nicht dort, wo ästhetische Form bloß Hülle oder Ornament ist, sie entsteht, wo die Form selbst zur Mitteilung wird. In »Annie Ernaux« geschieht das bereits durch das Bildformat. Gezeigtes und Zeigendes sind gleichermaßen vergangen. Wir sehen historische Ereignisse mittels einer historischen Technik. Zudem ist das Material ungeschnitten, die Schnipsel wurden lediglich in Reihe montiert. Die Hand des Kameramanns Philippe wackelt, bleibt aber stets orientiert. Man spürt einen Sinn für Kadrage und Führung des Bildes. Da wird nicht einfach die Szene abgefilmt, die Kamera findet immer wieder ein Detail, das sie einfängt, heraushebt, im Zoom heranholt. Ganz so, als wäre sie das wandernde Auge eines Gastes, der mit im Zimmer sitzt.

Am Beginn des Films bezeichnet Annie Ernaux die erworbene Kamera als »Wunschobjekt«, als Statussymbol des gelungenen sozialen Aufstiegs, und zwar »mehr, als eine Spülmaschine oder ein Farbfernseher« es hätten sein können. Die Kamera habe »das Leben und die Menschen wirklich eingefangen«, gibt die Autorin ihr Empfinden von damals wieder. Hier macht sich ein Kunstverständnis bemerkbar, das sich später in ihrem Werk – endgültig nämlich seit »Der Platz« (1984) – verwirklicht hat: der Abschied von der Fiktion, ein Übergang mithin ins historiographisch-autobiographische Erzählen. Das, was die Autorin »die Wahrheit« nennt, durch Erfinden einer Story zu erzählen, schien ihr immer weniger möglich. Es ging nicht mehr um ein Gebilde, das für etwas steht, sondern darum, die Sache selbst zu bilden.

Zugleich aber bringt die Anwesenheit der Kamera etwas Theatralisches ins Geschehen. Indem die Familie auf das Filmen reagiert, wird das Medium authentisch, die Kamera selbst Teil des Geschehens. Fiktion hingegen – sei es als Film oder als Roman – verleugnet ihren Kunstcharakter, in ihr wird Geschehen gezeigt, als ob es gar nicht gezeigt würde.

Die stummen Aufnahmen sind begleitet von einem permanenten Voiceover. Ernauxs Kommentar konterkariert die Bilder. Sie redet retrospektiv, kritisch, offener, als die sich darbieten. Dadurch entsteht ein interessanter Kontrast. Immer wieder wird das Hirn des Zuschauers vor die Aufgabe gestellt, den Streit zwischen Auge und Ohr zu schlichten. Beziehungsweise nicht zu schlichten, denn es ist keineswegs immer gleich raus, wer da jetzt recht hat: die Erinnerung oder das Erinnerte.

In den meisten Fällen ist es jedoch offensichtlich. Ernaux findet den Haken, an dem sie sich selbst zu fassen bekommt. Dazu gehören wenig schmeichelhafte Einsichten. Etwa wenn sie darauf hinweist, was man schon gesehen, aber noch nicht bemerkt hat: Fast immer filmt er, der Familienvater. Nur wenn er selbst gefilmt wird, darf und muss die Frau ran. Offenbar gehört die Technik auch dann noch dem Mann, wenn die Frau schon nicht mehr ausschließlich in die Küche gehört.

Amüsant erhellend wird es, wenn Ernaux das Hauptthema ihres schriftstellerischen Werks aus der Inneneinrichtung der Wohnung ableitet. Den »Klassenüberläufer« erkennt man am schlechten Geschmack. Verschnörkelte Tapeten und kitschige Artefakte verraten den sozialen Aufsteiger. Wo das Geld bereits da ist, die kulturelle Sicherheit aber noch fehlt – jener Geschmack, den die Menschen der Oberschicht vom Kindesalter an verinnerlichen konnten. Im Hintergrund rödelt derweil Annies proletarische Mutter, die seit dem Tod ihres Mannes bei der Familie lebt. Sie »kollidiert«, wie sie selbst sagt, »mit der Einrichtung«, in Kittelschürze mit Blumenmuster und stets ein Stück Zucker in der Tasche für den Fall, dass die Lebensmittel mal knapp werden. Man weiß ja nie.

Die große Stärke des Films ist allerdings zugleich seine Schwäche. Das stumme 8-mm-Material benötigt ein beständiges Voiceover. Selbst auf die schmalen 62 Minuten gerechnet, wirkt das Dauergerede ermüdend. Umgekehrt braucht das Voiceover die Bilder nicht. Es könnte für sich stehen. Ein Film aber, in dem das Hauptmedium zur Nebensache wird, hat ein Genreproblem.