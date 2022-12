Die Gunst der Stunde

Björn Trotzki/IMAGO Regierungschef auf Shopping-Tour: Olaf Scholz (M.) lässt sich Modelle des Gewehrs G36 zeigen (Bergen, 17.10.2022)

Das Wort »Zeitenwende« kürte die Gesellschaft für deutsche Sprache jüngst zum »Wort des Jahres 2022«, was vor allem eines beweist: Der Ampelkoalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP ist es im ablaufenden Jahr gelungen, ihre Politik und die daraus resultierenden Folgen propagandistisch aufzubereiten, sie als alternativlos zu verkaufen. Als Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am 27. Februar in einer Regierungserklärung im Bundestag den russischen Angriff auf die Ukraine drei Tage zuvor als »Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents« ausrief, war das vor allem ein rhetorischer Kniff, um jeden Widerstand gegen alle folgenden Entscheidungen beiseite zu schieben. Die Aufrüstung, der Wirtschaftskrieg, die Energiekrise, die steigenden Lebensmittelpreise, die rapide Verarmung – für alles trug ab sofort Moskau die Verantwortung.

Mit abwegigen Behauptungen stellte Scholz sich so einen Persilschein aus für sämtliche Kursänderungen, die er in jener Rede verkündete. »Putin will ein russisches Imperium errichten«, zeigte sich der Kanzler überzeugt. Der russische Präsident wolle »die Verhältnisse in Europa nach seinen Vorstellungen grundlegend neu ordnen« und schrecke dabei vor militärischer Gewalt nicht zurück. Daher müsse man »deutlich mehr in die Sicherheit unseres Landes investieren«. Das sei eine »große nationale Kraftanstrengung«. Ziel sei »eine leistungsfähige, hochmoderne, fortschrittliche Bundeswehr, die uns zuverlässig schützt«.

Inflation in Kauf genommen

Angesichts dieses Szenarios erschien es fast logisch, dass Scholz an diesem 27. Februar ein »Sondervermögen Bundeswehr« von 100 Milliarden Euro verkündete. Das zumindest war schon so etwas wie eine »Zeitenwende«. Die Schnelligkeit und Unverfrorenheit, mit der der Regierungschef und sein Kabinett eine in der Geschichte der Bundesrepublik beispiellose Aufrüstung in Szene setzten, mag manche überrascht haben. Auch die Auseinandersetzung mit Russland auf der ökonomischen Ebene wurde auf eine neue Stufe gehoben. Das Kanzlerwort von der Zeitenwende hat sich in den Monaten danach aber vor allem auch als Drohung nach innen erwiesen: Während sich große Konzerne, voran die Waffenindustrie, über Rekordumsätze freuten, wissen große Teile der Bevölkerung nicht mehr, wie sie Heizkosten und ihr täglich Brot bezahlen sollten.

Die Teuerung kletterte in Folge des Wirtschaftskriegs mit Russland auf ein Rekordhoch von über zehn Prozent, vor allem die Preise für Energie und Lebensmittel schossen in die Höhe. Um den Anschein einer sozialen Abfederung zu erzeugen, bastelte die Ampel vier sogenannte Entlastungspakete in einer Gesamthöhe von rund 300 Milliarden Euro. Dabei wurde oft nach dem Gießkannenprinzip verteilt. »Entlastet« werden nicht wenige, die das gar nicht benötigen. Denen, die wirklich arm sind, wird dagegen bislang nicht substantiell geholfen.

Angesichts dieser Entwicklungen wirkt die Überschrift des 144 Seiten starken Koalitionsvertrags der Ampel »Mehr Fortschritt wagen« wie ein schlechter Witz. Von den »Reformvorhaben« der drei Parteien ist vor allem die Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro zum 1. Oktober 2022 geblieben. Wie der Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge im Juni in dieser Zeitung feststellte, ist der höhere Lohn angesichts der gegenwärtigen Teuerungswelle, die Geringverdiener besonders hart trifft, allerdings nur ein »soziales Trostpflaster«. Nötig sei längst ein Betrag von deutlich mehr als 13 Euro.

Das hinderte die Bundesregierung und vor allem die SPD nicht daran, diese Maßnahme als epochemachende soziale Errungenschaft zu verkaufen, ebenso wie das sogenannte Bürgergeld, das als »Überwindung von Hartz IV« gefeiert wurde. Tatsächlich handelt es sich dabei lediglich um eine Umetikettierung des Hartz-IV-Systems. Die wenigen Verbesserungen, die das Vorhaben bringen sollte, wie den Wegfall von Sanktionen, ließ sich die Ampelkoalition auf den letzten Metern noch von den Unionsparteien weitgehend abhandeln – und man hatte nicht den Eindruck, dass das widerstrebend geschah. Die hatten gedroht, das Gesetz im Bundesrat zu blockieren, weil sie den Abstand zwischen Geringverdienern und Leistungsbeziehern nicht mehr gewahrt sahen. Damit das Bürgergeld überhaupt noch zum Jahresbeginn 2023 anlaufen kann, wurde die Union mit ins Boot geholt. So blieb es bei kosmetischen Änderungen.

Reformen als Ausnahme

Auch für ein anderes Vorhaben der Ampelregierung könnte die Union im Bundesrat ein Problem werden: die angekündigte Cannabislegalisierung. Das Kabinett billigte Ende Oktober ein Eckpunktepapier von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dazu. Das sieht unter anderem vor, den Erwerb und Besitz »bis zu einer Höchstmenge von 20 bis 30 Gramm Genusscannabis zum Eigenkonsum im privaten und öffentlichen Raum« straffrei zu stellen. Nach den Plänen der Koalition sollen Cannabis und der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) künftig rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden. Ein konkreter Gesetzentwurf soll allerdings erst vorgelegt werden, sobald sich abzeichnet, dass es von der EU keine rechtlichen Einwände gibt.

Auf der Habenseite der Ampel ließe sich auch die Aufhebung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche nach dem Paragraphen 219 a des Strafgesetzbuches verbuchen. Die Bundesregierung legte einen entsprechenden Gesetzentwurf vor, der im Juni vom Bundestag beschlossen wurde. Ärztinnen und Ärzte können jetzt nicht nur im Rahmen des persönlichen Gesprächs über einen Schwangerschaftsabbruch informieren, sie machen sich zukünftig auch nicht mehr strafbar, wenn sie beispielsweise auf ihren Internetseiten angeben, ob sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen und welche Methoden sie anwenden.

Mehr als fragwürdig ist dagegen eine Änderung des Strafgesetzbuches, die Ende November vom Bundesrat durchgewinkt wurde. Mit dem neu geschaffenen Absatz 5 des Paragraphen 130 (Volksverhetzung) steht jetzt das »öffentliche Billigen, Leugnen oder gröbliche Verharmlosen von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen« unter Strafe. Eine Gruppe von Juristen, Historikern und Politikerin kritisierte die Gesetzesänderung in einem offenen Brief an die Länderkammer. Sie fragte: »Macht sich etwa zukünftig wegen ›Verharmlosung russischer Kriegsverbrechen‹ strafbar, wer sich kritisch mit der Rolle der psychologischen Kriegführung der NATO auseinandersetzt?«

Tatsächlich sagt diese in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommene Verschärfung des Strafrechts viel aus über die Veränderungen des gesellschaftlichen Diskurses. Die »Zeitenwende«-Rede von Olaf Scholz war so etwas wie der Startschuss für eine Neuformatierung der öffentlichen Meinung. Wer Kritik an den Wirtschaftssanktionen gegen Russland oder Waffenlieferungen an die Ukraine äußert, gilt bis hinein ins »linke« Lager als so etwas wie ein »vaterlandsloser Geselle«. Mit seiner Forderung nach einer »nationalen Kraftanstrengung« hat Scholz dafür den Ton gesetzt. Nicht umsonst erinnert seine Rhetorik in der Regierungserklärung von ferne an die von Kaiser Wilhelm II. im August 1914.