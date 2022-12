»Das politische Ziel ist die Einschüchterung«

Paul Zinken/dpa Ein Polizeieinsatz gegen die »Letzte Generation« ist für den Staat immer noch billiger als eine andere Klimapolitik (Berlin, 17.12.2022)

Neben den Klebeaktionen der Gruppe »Letzte Generation« machten in den vergangenen Monaten auch die Inhaftierungen von und Razzien gegen die Klimaschützer Schlagzeilen. Wie bewerten Sie die Repressionen des Staates?

Mit der Waffe des Strafrechtsparagraphen 129, also der Einstufung als kriminelle Vereinigung, ist aus unserer Sicht ein vorläufiger Höhepunkt erreicht. Viel mehr Maßnahmen der Strafverfolgung gibt es darüber hinaus nicht mehr. Paragraph 129 erlaubt eine komplette Verfolgung und Durchleuchtung der Aktivisten. Darüber hinaus ist es eindeutig ein Zeichen politischer Justiz. Auf der Innenministerkonferenz Anfang Dezember wurde ein härteres Vorgehen gegen die Klimabewegung besprochen. Infolgedessen ist die Justiz mit einem der schärfsten Schwerter der Strafjustiz aktiv geworden. Diese Kriminalisierung ist politisch gewollt.

Wie werden solche Maßnahmen öffentlich gerechtfertigt?

In der politischen Diskussion ging es vor allem darum, dass die Aktionen der Klimaaktivisten – also Besetzungen und Blockaden – zunehmend lästig und nervig wurden für die Politik. Nicht nur, weil der Verkehr gestört wurde, sondern weil jeder Tag des Protests verdeutlicht, dass die Politik nicht genug beim Klimaschutz macht.

Gerechtfertigt wird die Repression nun mit einer Aktion an der Erdölpipeline zwischen Rostock und Schwedt, bei der der Betrieb ins Stocken geriet. Allerdings wurde die öffentliche Sicherheit hierbei nicht beeinflusst. Das Argument, der Protest haben einen öffentlichen Betrieb gestört, rechtfertigt jedoch nicht die Einstufung als kriminelle Vereinigung nach Paragraph 129.

Insbesondere konservative Politiker fordern härtere Strafen. Was steckt hinter dieser Law-and-Order-Politik?

Der Paragraph 129 eignet sich dafür, durch jahrelange Ermittlungen Strukturen und Verbindungen auszuheben. In diesem Fall ist es abstrus, auf dieses Instrument zu setzen: Bei dieser Gruppe ist nahezu jede Aktivität öffentlich.

Die Behörden wollen die weitreichendsten Kompetenzen. Bei der Anwendung des Paragraphen kommt es allerdings nicht oder nur selten zu Verurteilungen. Es gibt viele Ermittlungen, die am Ende ergebnislos enden – was nicht stört, weil das Ziel dahinter der Erkenntnisgewinn über Strukturen gewesen ist. Das politische Ziel ist Einschüchterung.

Einmal mehr ist Bayern mit seinem Polizeiaufgabengesetz und dem Instrument der sogenannten Präventivhaft ganz vorne mit dabei.

In den letzten Jahren gab es eine Konjunktur der Verschärfung der Polizeigesetze, nicht nur in Bayern. So wahnwitzige Konstrukte wie die Präventivhaft lassen die Frage zu, wo der bürgerliche Rechtsstaat gerade steht: Hier werden Leute ohne jeden rechtsstaatlichen Prozess eingesperrt. Dabei kommen die Grundrechte unter die Räder.

Haben Repressionsmaßnahmen gegen die Klimabewegung insgesamt zugenommen?

Einerseits gibt es schlicht mehr Aktionen und damit mehr Repression. Andererseits trifft es den Staat häufiger dort, wo es weh tut. Wir beobachten, dass die Behörden zunehmend mit Strafen und Repressionsdruck reagieren. Im September gab es eine Besetzung des Kohlekraftwerks in Jänschwalde, bei der drei Personen ohne Prüfung in Untersuchungshaft gesteckt wurden. Auch die seit Jahren andauernden »Ende-Gelände«-Proteste geraten zunehmend ins Visier. Urteile gab es zudem gegen Pressevertreter und Landtagsabgeordnete, die bei den Aktionen anwesend waren.

Die Repression nimmt also stark zu. Für viele Aktivisten bedeutet das aber vor allem, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Wir werden das auch in den kommenden Wochen wieder sehen, etwa bei Protesten im von Abbaggerung bedrohten Dorf Lützerath: Je wahnwitziger Politik wird, desto mehr Proteste werden hervorgerufen – und um so schärfer werden die Maßnahmen, mit denen die Politik durchgesetzt werden soll. Wir müssen uns auf schwierige Wochen gefasst machen und darauf achten, dass der Staat nicht völlig außer Kontrolle gerät.