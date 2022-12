Nachschlag: Aussortiert und ausgebeutet

Felix Frieler/dpa Werkstatt für behinderte Menschen – das klingt gut, bedeutet aber rücksichtslose Ausbeutung ohne Arbeiterrechte (Archivbild)

Es ist eine alte Weisheit, dass man die Stärke einer Gesellschaft daran erkennen kann, wie sie mit ihren Schwächsten umgeht. Zwar ist es verfehlt, behinderte Menschen grundsätzlich als »schwach« zu bezeichnen, wie zahlreiche berühmte Beispiele zeigen. Dennoch werden sie in der Bundesrepublik gezielt diskriminiert, wobei sich die Verantwortlichen sogar über die Vereinten Nationen hinwegsetzen, die längst die Abschaffung sogenannter Behindertenwerkstätten und Förderschulen verlangt haben. Denn trotz ihrer beschönigenden Namen dienen diese Einrichtungen keineswegs der »Integration« und »Gleichstellung«. Vielmehr werden sie unterhalten, um Menschen auszusortieren und schamlos auszubeuten. Man sehe dazu die »Anstalt«, in der Max Uthoff und Claus von Wagner mit ihren Gästen wenig übriglassen vom Mythos der ach so fortschrittlichen und sozialen BRD. Die Kabarettsendung hat seit der »Zeitenwende« Anfang des Jahres regelmäßig enttäuscht, doch das war beste und notwendige Aufklärung. (jt)