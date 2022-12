Eine haarige Angelegenheit

schreiter/imagebroker/imago Wo geht’s jetzt lang? Verlassenes Rudel

Am 20. Dezember erschien mit der Nummer 80, »Haarige Angelegenheiten«, die letzte Nummer des Lichtwolfs. Dahinter verbirgt sich kein esoterischer oder neurechter Schmu. Der Name ist »zusammengesetzt aus dem Heideggerschen Begriff für das Geschehen der Wahrheit (Lichtung) – und dem Tier, das weiß, wo es langgeht: Leitwolf.«

Lichtwolf wurde 2002 »aus Übermut und Langeweile« im Umfeld der Fachschaft Philosophie der Uni Freiburg gegründet, kam aber die längste Zeit aus dem Norden (Ostfriesland). Anders als in universitären Philo-Seminaren las und deutete man in der »Zeitschrift trotz Philosophie« nicht Traktate toter Denker, sondern betrieb Poptheorie, Alltagsphilosophie und so manchen Unfug. Ja, anders auch als bekannte Magazine wie Philosophie Magazin oder Heiße Luft (oder so ähnlich) nahm sich der Lichtwolf nicht überernst und fürchtete auch nicht den Verstoß gegen den Massengeschmack. Leser konnte er kaum verprellen, Anzeigenkunden gar keine. So hob sich die »Quartalsschrift für das gebildete Prekariat« schon in der Themenauswahl vom Wischiwaschi der werbefinanzierten Magazine ab: »Haut und Knochen«, »Ins Gesicht«, »Fug«, »Blumenkraft«, »Schloch« sind keine Themen für mittelprächtige Medienschmalzlocken oder deren sinnsuchende Leserinnen.

Auch inhaltlich war der helle Isegrim denkbar anders. In »Lebende und Leichen« wurden vergessene Dichter und Denker wie Svatopluk Turek, Karl Schnog oder Bernard ­Charbonneau aus der Vergessenheit geholt, in »Die unbedeutendsten Denker« gleich welche erfunden. Der »Lichtwelpe« machte sich den Spaß, Kinderfragen in akademischem Duktus zu beantworten. Etwa zeitgleich mit, aber ganz unabhängig vom Verlag Matthes & Seitz startete im Lichtwolf die »Viehlosovieh«-Reihe über die »philosophisch-popkulturelle Relevanz einer Tierart«. Auch nach Philosophen in Uniform sucht man andernorts vergeblich.

Die Stammautoren haben in den Jahren kaum Bekanntheit erlangt, dafür gab es einige illustre Gastbeiträger. Georg Seeßlen oder Clemens Schittko etwa haben bewusst im leuchtenden Pelztier veröffentlicht, andere wie Nietzsche, Erich Mühsam oder Theodor Lessing konnten sich einfach nicht mehr wehren, hätten das vielleicht aber auch nicht getan. Besonders verbunden fühlte sich der Herausgeber Timotheus Schneidegger dem Kollegen von der Fackel. Den Titel »Karl Kraus der Trotzphilosophie« lehnte er indes vehement ab, nicht zuletzt, weil er anders als der Wiener Publizist das Vermögen, das er in die eigene Zeitung steckte, nicht geerbt hatte, sondern mühsam als Dozent in der Erwachsenenbildung erarbeiten musste.

Diese Unterordnung der eigenen Existenz unter die des Periodikums ist auf Dauer nicht lebenswert. Schneidegger und seine Zuträger haben über die Jahre vieles versucht, um die Auflagenzahlen zu erhöhen, aber den Buchhandlungen war es schon zu lästig, die unentgeltlich vorbeigebrachten Neu- und wieder abgeholten Restexemplare anders als die vom Grossisten gelieferten abzurechnen. Insbesondere das Erscheinungsbild hat sich verändert. In den ersten Jahren wurde das Blatt nur in Form gehefteter Handzettel vertrieben und noch bis 2008 auf der Schreibmaschine verfasst. Seither hat sich die Layoutqualität mathematisch gesprochen streng monoton gesteigert, außer dass beim Lichtwolf natürlich nur wenig streng und überhaupt nichts monoton war.

Genial etwa der Coup der Nummer 37. Die Chefredaktion der sich schon damals niedrig dreistellig verkaufenden »Zeitschrift für den verarmten Geistesadel« hat den Markt analysiert: Was zieht, bei welchen Themen gehen denn bei Spiegel und Bild die Absätze nach oben? Was, wenn man die verkaufsträchtigsten Schlüsselwörter miteinander kombinierte? Heraus kam »Tittenhitler«, die einzige Nummer, die bis aufs letzte Heft ausverkauft ist – vielleicht, weil auf dem Cover auch noch ein niedliches Kätzchen zwischen den Diktatorbrüsten steckt. Die übrigen Ausgaben stapelt der Redaktionschef nun die Wände hoch. Sollte sich der erloschene Wolf post festum doch noch ausverkaufen, hätte er Geld für besseren Dämmstoff und der Denkstoff käme endlich an die Leserin.