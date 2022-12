Staatsziel Antiziganismus

Janka Kluge Mal einfühlsam, mal flott: Die Sinti-Jazz-Band »Die Drahtzieher« aus Ravensburg am Freitag abend im Stuttgarter »Hotel Silber«

Mit einem Erlass vom 16. Dezember 1942 hatte Heinrich Himmler als Reichsführer der SS den Befehl zur Deportation von Sinti und Roma in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau gegeben. Der Erlass selbst ist nicht erhalten geblieben, aber eine Ausführungsbestimmung. In der heißt es: Auf Befehl Himmlers seien »Zigeunermischlinge, Rom-Zigeuner und nicht deutschblütige Angehörige zigeunerischer Sippen balkanischer Herkunft (…) in das Konzentrationslager Auschwitz« zu deportieren. In der Folge wurden fast 23.000 Menschen nach Auschwitz verschleppt, davon ungefähr 13.000 aus Deutschland und Österreich. Am Freitag hat sich in der Stuttgarter Gedenkstätte »Hotel Silber« eine Veranstaltung der Erinnerung an jenen Erlass gewidmet.

Der Ort war passend gewählt. In der ehemaligen Gestapo-Leitstelle von Württemberg und Hohenzollern wurde die Deportationen jüdischer Menschen und der Sinti und Roma geplant und koordiniert. Ein Raum in der Gedenkstätte erinnert an die erste Deportation vom Mai 1940, also deutlich vor Himmlers Erlass. Der Historiker Tim Müller vom Landesverband Deutscher Sinti und Roma führte in seiner Rede am Freitag abend aus, dass der Völkermord an den Sinti und Roma Europas nicht erst im Dezember 1942 oder Frühjahr 1943 begonnen habe. Er begann »vor der eigenen Haustür, in der eigenen Nachbarschaft, mitten in Deutschland, in Baden und Württemberg, Hessen und der Pfalz, im Rheinland und Hamburg im Mai 1940«, erklärte Müller.

Die Ausgrenzung der Verfolgten begann aber schon früher. Von 1933 an seien individuelle Handlungsmöglichkeiten für sie »immer geringer« geworden. »Aus Antiziganismus als sozialer Realität wurde Antiziganismus als Staatsziel«, sagte der Historiker. Die Schritte der Ausgrenzung lassen sich nachzeichnen. Bereits ab 1933 wurden Sinti und Roma vielfach Opfer von Zwangssterilisationen, ab 1935 wurden sie in Lagern, die oft in kommunaler Hand waren, konzentriert. Ohne Genehmigung durften sie die Orte nicht mehr verlassen, was oft bedeutete, kein Geld mehr verdienen zu können. Ende 1937 konnte die Kriminalpolizei alle Menschen, die sie für »Zigeuner« hielt, einfach in ein Konzentrationslager einweisen. Um koordinierter gegen Sinti und Roma vorgehen zu können, war 1938 die »Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerwesens« gegründet worden. In einem Erlass von Ende 1938 war bereits von der »endgültigen Lösung der Zigeunerfrage« die Rede.

Der Abend wurde geprägt durch die Musik der Sinti-Jazzband Die Drahtzieher aus Ravensburg. Wie vielfältig das Leben der Sinti und Roma in Württemberg war, machte der Film »Einfach ein Mensch« deutlich. Er wurde im Rahmen der Gedenkfeier zum ersten Mal öffentlich gezeigt. Gemeinsam realisiert hatten ihn Silke Stürmer und Stefan Adam. Stürmer ist außerdem Pfarrerin und Beauftragte der evangelischen Landeskirche für die Betreuung von Sinti und Roma. Durch den engen Kontakt zu vielen Familien ist es gelungen, einen beeindruckenden Einblick in das Leben von Sinti und Roma in Baden-Württemberg zu geben.

Deutlich wird, was für eine große Rolle auch heute noch der Genozid im Leben der Angehörigen jener ethnischen Minderheit spielt. Die Erinnerung an die ermordeten Familienmitglieder ist schmerzhaft. Ebenso schmerzhaft ist aber auch, dass bis 1980 die Verfolgung und der Völkermord nicht anerkannt wurden. In jenem Jahr besetzten Sinti und Roma die Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau, um für die Anerkennung als Opfer des Faschismus zu kämpfen. Lediglich die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) unterstützte am Anfang diesen Kampf.

Gestärkt durch diese Auseinandersetzung, wurde 1982 der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma gegründet. Der Film macht aber auch deutlich, dass es eine junge Generation gibt, die heute erneut darum kämpft, nicht stigmatisiert zu werden. »Ich möchte Sinti und Roma überall dort sehen, wo es ihnen gutgeht«, fasste die junge Menschenrechtsaktivistin Esther Reinhardt Bendel von »Sinti Roma Pride« es in dem Film zusammen.