»Ich fühle mich wie in einem halboffenen Gefängnis«

Paul Zinken/dpa Protest gegen die Kriminalisierung der kurdischen Befreiungsbewegung (Berlin, 26.11.2022)

Sie wurden im Oktober von der Staatsschutzkammer des Landgerichts Stuttgart wegen Ihrer Aktivitäten in einem kurdischen Verein zu einer Geldstrafe verurteilt. Um was ging es dabei?

Am 27. November 2017 durchsuchte die Polizei das Kurdische Gesellschaftszentrum Heilbronn, dessen Kovorsitzender ich 2016 und 2017 war, sowie die Wohnungen von mir und vier anderen Vorstandsmitgliedern. Dabei wurde mein Archiv mit meinen journalistischen Arbeiten, Nachrichten, Fotos, Interviews und Videos beschlagnahmt. Wegen einiger weniger dort gefundener Bilder von politischen Aktionen aus den Jahren 2016 und 2017 wurden meine Freunde und ich vor Gericht gestellt. Schließlich wurde ich aufgrund von zwei Fotos wegen eines Verstoßes gegen das Vereinsgesetz zu einer Geldstrafe von 7.400 Euro verurteilt. Dazu kommen noch die Gerichtskosten. Dagegen habe ich Berufung eingelegt.

Der Vorwurf von Verstößen gegen das Vereinsgesetz – gemeint ist hier das Betätigungsverbot für die Arbeiterpartei Kurdistans PKK – wird ja regelmäßig gegen kurdische Vereine angeführt. Welche Repression erleben Sie in Ihrer Vereinsaktivität?

Ein Großteil der in Deutschland lebenden Kurden hat aufgrund der Unterdrückung durch den türkischen Staat hier Asyl beantragt. Wie andere Migrantinnen und Migranten gründen und besuchen auch die Kurden gemäß den Gesetzen der Staaten, in denen sie leben, verschiedene Institutionen, insbesondere Vereine und religiöse Zentren. Seit meiner Ankunft in Deutschland war ich zu verschiedenen Zeiten an unterschiedlichen Stellen in solchen Vereinen aktiv. Alle Kurden, die in den Verein kommen, werden beobachtet und verfolgt. Der deutsche Geheimdienst erstellt über jeden Kurden, der im Verein aktiv ist, eine Akte. Durch die Folgemaßnahmen wird diese Akte immer umfangreicher, denn für die Ermittlungsbehörden gilt alles, was wir Kurden im Rahmen der Vereinsarbeit unternehmen, als Verbrechen.

Wie äußert sich das?

Auf den ersten Blick scheint alles normal zu sein. So wurden alle unsere Protestmärsche beispielsweise angemeldet. Aber leider wird für jede Aktivität, die wir unternehmen, immer irgend jemand aus fadenscheinigen Gründen einkassiert und bestraft. Die Bestrafung kann darin bestehen, dieser Person den Aufenthaltsstatus zu entziehen und ihr eine Meldepflicht bei der Polizei aufzuerlegen. Es werden auch Geldstrafen verhängt, im schlimmsten Fall droht Gefängnis. Obwohl unser Verein nach geltenden Gesetzen gegründet wurde, hat die Polizei Vereinsbesucher unter Druck gesetzt, ein Dokument zu unterschreiben, in dem sie sich verpflichteten, den Verein nicht mehr zu betreten. Glauben Sie mir: Wenn wir alles aufzählen würden, was wir an Repression erlebt haben, müsste diese Zeitung einen Monat lang nur darüber berichten.

Sie unterliegen auch seit Jahren diesen Meldeauflagen. Wie muss man sich das genau vorstellen?

Ich lebe seit 25 Jahren in Deutschland und arbeite seit 23 Jahren im gleichen Betrieb. Doch auf meine Wahl in den Vorstand des kurdischen Vereins im Jahr 2013 folgte meine Bestrafung. Mir wurde meine Aufenthaltserlaubnis entzogen und nur noch eine Duldung erteilt. Weiter wurde mir auferlegt, sieben Jahre lang dreimal in der Woche bei der Polizei zur Unterschrift zu erscheinen.

Welche Folgen haben die Meldeauflagen für Ihren Alltag?

Ich fühle mich wie in einem halboffenen Gefängnis, in dem ich alle zwei Tage der Polizei gegenüberstehen und unterschreiben muss. Ich kann mich nur in der Stadt, in der ich mich befinde, fortbewegen. Aufgrund der Meldeauflagen ist es schwer, Verwandte oder Freunde in einer anderen Stadt zu besuchen, denn ich kann ja nur eine Nacht bleiben. Meine Kinder haben nicht die Möglichkeit Urlaub zu machen, wie in anderen Familien. Wir können nicht in ein anderes Land reisen. So werden auch meine Kinder bestraft. Diese Maßnahmen haben Auswirkungen auf meine gesamte Familie, sowohl psychologisch als auch wirtschaftlich.