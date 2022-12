Toxische »Gigafactory«

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/dpa-Zentralbild Die Liste der Störfälle in Elon Musks Vorzeigefabrik ist lang (Grünheide, 9.10.2022)

Der Verdacht wiegt schwer, die Ermittlungen laufen – gegen Verantwortliche der »Tesla Manufacturing Brandenburg SE« in Grünheide, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam am Dienstag gegenüber jW bestätigte. Ein Vorfall, der ferner Umweltpolitiker im Landtag bewegt, teils zumindest.

Der Hintergrund: Dem US-Elektroautobauer in der ostbrandenburgischen »Gigafactory« werfen Ermittler vor, ein (temporäres) Gefahrstofflager mutmaßlich unerlaubt betrieben zu haben. Das ist nach Paragraph 327 Strafgesetzbuch strafbar – und ein Delikt für die Schwerpunktabteilung zur Bekämpfung schwerer Wirtschafts- und Umweltkriminalität. Demnach werde nun geprüft, »ob und gegebenenfalls wem vor dem Hintergrund der Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage im Hinblick auf die Genehmigungsbedürftigkeit ein strafrechtlicher Vorwurf gemacht werden kann«, so die Sprecherin weiter.

Vieles bleibt indes im dunkeln. Fragen zum Gefahrengut, zur Giftigkeit und zur Gefährdung der Arbeiter ließ die Potsdamer Staatsanwaltschaft »mit Rücksicht auf die laufenden Prüfungen« unbeantwortet. Nur soviel: Das Material lagerte »auf einem kleinen, abgrenzbaren Bereich auf dem Tesla-Gelände«. Und was sagt die zuständige Behörde, das Landesamt für Umwelt (LfU)? Zunächst – etwas überraschend – das: Vorkommnisse bei Tesla würden aufgrund des hohen Medieninteresses häufiger öffentlich bekannt als bei anderen Anlagenbetreibern, bemerkte LfU-Sprecher Thomas Frey am Dienstag auf jW-Anfrage. Um schnurstracks überzuleiten, dass der Betrieb der Gigafactory seitens des LfU »engmaschig überwacht« und das »gesamte Spektrum des Verwaltungshandelns« genutzt werde, um einen »genehmigungs- und vorschriftenkonformen« Anlagenbetrieb sicherzustellen.

Auch deshalb sieht Wolfgang Roick (SPD) in dem Ermittlungsverfahren keinen Aufreger. Auffassungen bei zu genehmigenden Ablagerungen können zwischen Behörde und Firma unterschiedlich sein, so der umweltpolitische Sprecher seiner Landtagsfraktion am Dienstag zu jW. »Es ist nichts Ungewöhnliches.« Ressortkollegin Isabell Hiekel von Bündnis 90/Die Grünen meinte gegenüber dieser Zeitung, dass die Strafanzeige des LfU gegen Tesla zeige, »dass unser System der Überwachung von Umweltauflagen funktioniert«. Ausnahmen dürfte es aber keine geben.

Aber genau jene moniert Thomas Domres (Die Linke). Immer wieder sei das Unternehmen von Elon Musk bevorzugt behandelt worden, sagte der parlamentarische Geschäftsführer seiner Fraktion auf jW-Nachfrage. »Es wurden Genehmigungsverfahren ermöglicht, von denen andere Antragsteller nur träumen können.« Und Thomas Löb, Landesvorsitzender der Umweltpartei ÖDP, kritisierte im jW-Gespräch, dass Anlagenkomponenten der »Gigafactory« wiederholt nicht im Rahmen des Bundesimmissionsschutzgesetzes beantragt und genehmigt wurden. Oft kämen Verstöße nur »scheibchenweise ans Tageslicht«. Löb spielt dabei auf den kürzlich nachgereichten Antrag auf Genehmigung einer Recyclinganlage in Grünheide an. Und überhaupt: »Vertrauen« habe Tesla ohnehin verspielt. Kurzum, das gesamte Zulassungsverfahren für den industriellen Gigantismus unweit eines Trinkwasserschutzgebietes müsse weiterhin hinterfragt werden.

Davon wollen vor allem die Sozialdemokraten nichts wissen. Schließlich sei das Areal, auf dem die Tesla-Fabrik steht, bereits 2008 als Industriegebiet ausgewiesen worden. Zudem könne der vorgesehene Ausbau samt Rodung von 100 Hektar Kiefernwald nicht beanstandet werden, wenn die Gemeinde Grünheide den Bebauungsplan genehmigt habe, betonte Roick. Alle »naturschutzfachlichen Aspekte« würden bei einem solchen Prozedere berücksichtigt.

Mag sein. Zunächst steht aber der Vorwurf eines strafbaren Lagerns toxischer Materialien im Raum – inklusive Gefährdung von Grundwasser durch Tesla.