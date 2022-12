Diebstahl ist ein böses Wort

IMAGO/Panthermedia Espresso, Rum, Zucker – elf Euro bitte!

Der Espresso Martini ist der neue White Russian für eine Generation ohne ­Massephase. Low carb kommt er ums Eck, keine schweren Sahnehauben zieren sein zierliches Glas, lediglich eine homöopathische Schicht Eiweißschaum. Espresso, Rum, Zucker – so einfach geht’s. Verfeinerungen sind mit Kaffeelikör, Wodka, einer Prise Salz oder einem Stäubchen Tonkabohne möglich, selbst marginale Zutaten machen sich gut auf der Karte. Das Tierische ganz weggelassen, ist die Soße sogar vegan. Macht dann elf Euro, bitte. Wir können aktuell leider nur Kartenzahlung annehmen. Grinsgesichter in säuberlich privatkuratierten Flohmarktwaren, behütet von bestickten Baseballcaps und ordentlicher Designerware, gesellen sich zum letzten Umtrunk vor Weihnachten. Bald geht es »in die Heimat« schallt es in freudiger Erwartung von allen wackligen Tischchen. Höchstnotpeinliche Erklärungen vorab zu den schrecklichen Onkeln Hans oder Horst, die AfD wählen, weil sie nicht so klug sind wie die Neffen und Nichten. Beim Familienweihnachtsessen in Delmenhorst, Münster, Esslingen und Ulm surren Mikroaggressionen auf dem Niveau eines afrikanisierten Bienenstocks.

Es ist Sonnabend, der 17. Dezember, in Berlin, eine schöne, kalte Nacht in allen Nischen des Kunstbetriebs. Im »Zenner« am Treptower Park, gegenüber der Insel der Jugend, fand einst regelmäßig Deutschlands größter Dixielandfrühschoppen statt. Heute abend spielt ein französischer Musiker, Künstler, Artist, Performer namens Koudlam. Das Ticket kostet um die 30 Euro, die Vorband wurde zugunsten von Klima und Krieg eingespart. Je kürzer die Freude, desto intensiver. Ökonomischer Enthusiasmus überall: In der halbleeren Halle quatscht es sich angeregt, markante Brillengestelle und übergroße Turnschuhe zucken käuflich erregt. Nach der fleischlosen Firmenfeier im besinnlich-skandinavisch dekorierten Null-Abfall-Lokal ist schließlich vor der täglichen Verknechtung. Dankbar um jeden Gästelistenplatz, lassen sich die Wackeldackel aller Modebranchen vom günstigsten Fahrdienstsklaven vor die Tür kutschieren. Es ist eines dieser Events, das ihnen ganz allein gehört, man riecht und fühlt und spürt es.

Gerade rechtzeitig angekommen, grölt und grunzt der Koudlam das erste Ständchen in sein Mikrofon. Ganz tiefe Bässe und ganz sphärische Flächen. Die Manipulation des digitalisierten Audiosignals ist technisch praktisch unbegrenzt. In allen Filialen von »Abbey Road« weltweit, lernen sogenannte Klangingenieure das Totmischen allen künstlerischen Ausdrucks. Den Rest erledigen Einpegelungsautomatiken zur Optimierung eines rauscharmen, nachbarstörungsfreien Signals. Oben Klirrklirr, unten Wummwumm, Gehirnwäsche laut CIA-Kochbuch. Nach fünfmal Hall, dreimal Echo und einmal Autotune wandelt sich jede Haltung zu Nachsichtigkeit. Referenzen auf Referenzen. Eklektizismus ist ja ein Spottwort, würde auf Vorbilder unironisch verweisen. Kunstgeschichte ist eine Auster und Diebstahl ist ein böses Wort, ein Wort der Richter und Henker. Der Koudlam grölt und grunzt trotzdem recht unschön, es gehört zu seinem Sound. Mindestens ein bis zwei Akkorde pro Komposition. Des Koudlams größter Hit heißt »See You All«, sein guter Freund, der prominente Land-Art-Kopist Cyprien Gaillard machte das Video. Russische Hooligans schlagen sich darin. Stille Beobachtung sozialer Interaktion mit der Selbstverständlichkeit des überlegen EU-Dekorateurs. So steht der Koudlam auf der Bühne, grunzt und schaut. Es reicht aus, dass die Kunsthooligans gleich pflichtbewusst mit dem sehr schmalen Hüftgold wackeln.

Die Landschaft steht kanonisch im Gegensatz zur Figur. Vielleicht eine Stunde hat der Koudlam gespielt, dann hört er auf – schon die reine Anwesenheit eines nichtflächigen Abbilds gebietet stürmischen Applaus. So digital der 43jährige daherkommen mag, ein Video ist er nicht. »­Unchained ­Melody« wird bald 70 Jahre alt: ­Elvis hat den Gassenhauer einmal geschwitzt, und jetzt grunzt ihn der Koudlam tief in die Effektschleife. Coverversionen sind auch nur Täter-Opfer-Umkehr, wo das kleine Bier mit Karte bezahlt vier Euro kostet. Noch mal »See You All«, zum Schluss. Jetzt geht es richtig ab: Prügelpogo auf Espresso-Martini-Niveau.