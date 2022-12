Schadensfall und Streitfall

IMAGO/Björn Trotzki Sorgenkind: Christine Lambrecht (SPD, r.) und Heeresinspekteur Generalleutnant Alfons Mais (M.) vor einem Schützenpanzer (Munster, 7.2.2022)

Irgendeine Entscheidung musste getroffen werden: Die Bundesregierung legt bis auf weiteres sämtliche geplanten »Nachbeschaffungen« für die Schützenpanzer vom Typ »Puma« auf Eis. Das verkündete Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Montag nach einem Krisengespräch mit Militärs und der Rüstungsindustrie. Die SPD-Politikerin stand seit dem Wochenende unter besonderem Handlungsdruck, nachdem bekannt geworden war, dass bei einer Schießübung alle teilnehmenden 18 »Puma«-Schützenpanzer ausgefallen waren.

Ersten Angaben zufolge waren vor allem Probleme mit der Elektronik in den Panzerfahrzeugen dafür verantwortlich. Teils soll es auch Kabelbrände im Inneren gegeben haben. Im Krisengespräch zwischen Lambrecht, Generalinspekteur Eberhard Zorn, Rüstungsstaatssekretär Generalleutnant Benedikt Zimmer und Offizieren wurde in einer ersten Bilanz ein »uneinheitliches Schadensbild« an den ausgefallenen Schützenpanzern festgestellt, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete. Dies reiche von abgenutzten Zahnkränzen bis hin zu besagten Problemen mit der Elektronik. »Alle Stellen im Heer« – sowie auch das Beschaffungsamt der Bundeswehr mit der Heeresinstandsetzungslogistik und den beteiligten Industrieunternehmen – »führen im Moment eine umfangreiche Bestandsaufnahme durch«, ließ der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, am Montag auf Anfrage dieser Zeitung durch die Pressestelle des Heeres mitteilen. Das Ziel sei, die Einsatzbereitschaft des Schützenpanzers »so schnell wie möglich wiederherzustellen«.

In Zugzwang gerieten Bundeswehr und Bundesregierung vor allem deshalb, weil ab 1. Januar die »Puma«-Kontingente eine Säule der sogenannten NATO-Speerspitze innerhalb der Schnellen Eingreiftruppe (»Very High Readiness Joint Task Force«, VJTF) der NATO-Kriegsallianz an der »Ostflanke« des Militärbündnisses bilden sollten. Am Montag versicherte die Ministerin in Berlin, dass die NATO sich »weiter auf unsere Pflichterfüllung bei der VJTF verlassen« könne. Der Grund für diese Zuversicht: Man wusste um die Anfälligkeit der »Puma«-Technik. »Wir haben den Schützenpanzer ›Marder‹ bereits bei den Vorbereitungen eingeplant«, verriet Lambrecht über das 50 Jahre alte Vorgängermodell des zuletzt eigens für den VJTF-Einsatz aufgerüsteten »Pumas«.

Da stelle sich die Frage, so Jürgen Wagner von der »Informationsstelle Militarisierung« (IMI) am Montag auf jW-Anfrage, ob die Aufrüstung des »Marder«-Nachfolgers »für die Katz war« oder jetzt bloß behauptet werde, auch ohne speziell konfigurierte »Puma«-Panzer bei der NATO-Eingreiftruppe mitmachen zu können. Neben neuen Farb- und Wärmebildkameras waren die Fahrzeuge auch mit Abschussvorrichtungen für Antipanzerraketen – mit sogenannten mehrrollenfähigen, leichten Lenkflugkörpersystemen – ausgerüstet worden, wie es auf der Internetseite der Bundeswehr in einem Beitrag vom 18. März 2021 heißt.

Bereits während einer Prüfung im Juli 2020 waren demnach »teilweise erhebliche Mängel festgestellt« worden. Industrie und Bundeswehr hätten nachgearbeitet. »Unter hohem Druck« habe das für die VJTF entwickelte System um den »Puma« »signifikant modifiziert« werden können. Damals sei die »taktische Gefechtstauglichkeit festgestellt worden«, was »wesentliche« Voraussetzung für den Einsatz des VJTF-»Pumas« im Rahmen der »NATO Response Force« (NRF) 2022–2024 sei. Im März 2021 schrieb die Bundeswehr, dass mehr als 250 einsatzbereite »Puma«-Schützenpanzer für »die NATO-Bündnisverpflichtung und die Landesverteidigung« benötigt würden. Einer allein kostet den Bund 17 Millionen Euro.

Deren reihenweises Ausfallen sei »sehr bedenklich«, sinnierte der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour am Montag in Berlin. Es dürfe keinesfalls eine »Fähigkeitslücke« entstehen. Daher brauche es eine andere »Beschaffungskultur« sowie »beim Thema Schützenpanzer einen großen, beherzten Schritt nach vorne«. »Wir« bräuchten »endlich wieder Landstreitkräfte für die Landes- und Bündnisverteidigung, die ihren Namen verdienen«, sekundierte der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, André Wüstner, gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Montag: »Für Abschreckung und Verteidigung braucht es Kräfte, die im Streitfall siegen.«

Der Kovorsitzende der Bundestagsfraktion Die Linke, Dietmar Bartsch, trat hingegen am Montag als Verbraucherschützer auf. Von der Bundesregierung verlangte er, Regressansprüche gegen Rheinmetall Landsysteme und Krauss-Maffei Wegmann zu prüfen. »Schrott für sechs Milliarden Euro ist peinlich für Deutschland«, klagte der Linke-Politiker. »Schon 2017 waren von 71 fabrikneuen Puma nur 27 einsatzbereit«, dennoch hätten sich die Kosten »in der Folge verdoppelt«.