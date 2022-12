»Von den Grünen bis zur AfD kam Ablehnung«

imago images/imagebroker Ort mit antikommunistischer Tradition: Rathaus Schöneberg

Am 1. Dezember hat der Kulturausschuss der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg den Antrag abgelehnt, eine Gedenktafel am ehemaligen Wohnhaus der antifaschistischen Widerstandskämpferin und Kommunistin Charlotte Uhrig in der Wartburgstraße anzubringen. Was genau ist da passiert?

Die Ehrung hatten wir von der Fraktion Die Linke auf Anregung und in Absprache mit der VVN-BdA, die auch eine Vertreterin zu der Sitzung geschickt hatte, beantragt. Der Antrag ist mit den Stimmen der Vertreter aller anderen Parteien – von den Grünen bis zur AfD – abgelehnt worden. Und zwar mit dem unverhohlenen Verweis darauf, dass nicht so richtig klar sei, was Charlotte Uhrig später, als sie in der DDR »im Staatsapparat« tätig war, genau gemacht hat. Konkrete Vorhaltungen wurden da aber gar nicht auf den Tisch gelegt. Und unser Antrag hatte ausschließlich das Ziel, ihre Widerstandstätigkeit vor 1945 zu würdigen.

Das klingt einigermaßen bizarr. Die Mehrheit in dem Ausschuss betrachtet den Widerstand von Charlotte Uhrig gegen die Nazidiktatur als entwertet, weil sie späterhin in der DDR für den Geschmack dieser Mehrheit zu »staatsnah« war?

Ja, das steht in dieser Form im Raum. Das kam so vor allem von der SPD und den Grünen. Bezeichnend ist, dass der AfD-Vertreter gar nichts sagen musste, weil offenbar schon alles in seinem Sinne lief.

In der Wartburgstraße gibt es seit 1987 eine Gedenktafel für Charlotte Uhrigs Ehemann Robert Uhrig, der mit vielen anderen Genossen 1942 von der Gestapo verhaftet und 1944 hingerichtet wurde. Charlotte Uhrig ist deutlich weniger bekannt. Was weiß man über sie?

Alles in allem nicht sehr viel. Sie war Jahrgang 1907, kam eigentlich aus der Sozialdemokratie und war von 1928 bis 1933 Sekretärin der SPD-Reichstagsfraktion. Der KPD trat sie bei, als diese bereits illegal war. 1940 hat sie Robert Uhrig geheiratet, der damals mit anderen eine der größten kommunistischen Widerstandsorganisationen in Berlin aufbaute. 1943 wurde auch sie verhaftet, aber man konnte ihr offensichtlich nichts gerichtlich Verwertbares nachweisen. Entlassen haben die Nazis sie allerdings auch nicht. Bis zur Befreiung saß sie im KZ Ravensbrück. 1945 gründete sie in Schöneberg eine antifaschistische Frauengruppe. Später übersiedelte Charlotte Uhrig nach Ostberlin. Sie war Mitglied der SED und hat anfänglich für die Deutsche Verwaltung des Innern (DVdI, 1946–1949, jW) gearbeitet, aus der später das Ministerium des Innern der DDR hervorging. 1992 ist sie gestorben. Das Grab ist inzwischen nicht mehr vorhanden.

Hat sich denn jemand von denen, die sich gegen eine Ehrung aussprechen, wenigstens die Mühe gemacht, zu prüfen, was Charlotte Uhrig in der DDR eigentlich tat?

Nein. Da reicht der einfache Verdacht, dass das etwas gewesen sein könnte, was für SPD, Grüne und so weiter eine zu große Nähe zu diesem Staat belegt, etwa – und darum geht es hier ja in erster Linie – eine Tätigkeit im Ministerium für Staatssicherheit. Dafür gibt es aber eben gar keine konkreten Anhaltspunkte. Man hat uns nahegelegt, die Sache zu vertagen und bis dahin doch einmal in den Beständen der ehemaligen Stasiunterlagenbehörde nachforschen zu lassen. Das haben wir aber abgelehnt, weil das bedeuten würde, dass wir uns diese Verdachtslogik zu eigen machen. So wurde unser Antrag mit zwölf gegen zwei Stimmen abgelehnt.

Damit ist diese Initiative vom Tisch, weil aus Sicht dieser Mehrheit eine illegale Betätigung gegen die Nazis unter Lebensgefahr keine Ehrung verdient, wenn die Betreffende anschließend im »Staatsapparat der DDR« gearbeitet hat?

Ja, darauf läuft es hinaus.

Das wirkt wie ein Abklatsch des Umgangs mit dem kommunistischen Widerstand in der alten Bundesrepublik. Ist der Bezirk Tempelhof-Schöneberg in dieser Hinsicht in jüngerer Zeit schon einmal auffällig geworden?

Ein System erkenne ich da vorerst nicht. Wir haben uns zuletzt im Kulturausschuss insbesondere um die Erinnerung an Frauen gekümmert und da, wie ich finde, auch gute Entscheidungen getroffen. Das waren allerdings, wenn man so will, durchweg »unpolitische« Fälle. Auffällig ist schon, dass es bei der ersten Antifaschistin und Kommunistin, die zur Ehrung vorgeschlagen wird, gleich einen solchen Konflikt gibt.