»Eine Räumung würde zum Desaster«

David Young/dpa Blick in den Abgrund: Am Rande des Braunkohletagebaus Garzweiler (Lützerath, 9.10.2022)

Ist die Initiative »Alle Dörfer bleiben« mit dem jüngsten »Kohledeal« zwischen der »schwarz-grünen« Landesregierung und dem Energiekonzern RWE mehr oder weniger gescheitert, da das Dorf Lützerath nun doch abgebaggert werden darf?

Scheitern sieht anders aus. Unsere Ziele sind der Erhalt aller durch die Braunkohle bedrohten Dörfer in Deutschland, ein selbstbestimmter Strukturwandel in den betroffenen Regionen und ein 1,5-Grad-kompatibler Kohleausstieg. Wir haben seit unserem Bestehen sieben Dörfer gerettet und kämpfen noch um den Erhalt von Mühlrose in der Lausitz und Lützerath im Rheinland. Rechtlich gesehen, darf Lützerath bereits seit Jahren abgebaggert werden, es steht aber dank unser aller Widerstand immer noch. Sollte es diesen Winter einen Räumungsversuch geben, werden wir uns dem entgegenstellen – und mehr als 10.000 Menschen haben öffentlich versichert, das mit uns zu tun. Für einen selbstbestimmten Strukturwandel streiten wir weiterhin. Das wirkliche Scheitern besteht derzeit in den Plänen der Bundesregierung, hier vor Ort sechsmal soviel Kohle zu verbrennen, wie wir uns zum Einhalten der lebenswichtigen 1,5-Grad-Grenze der Erderhitzung leisten können. Das müssen wir verhindern.

Hat die Partei Bündnis 90/Die Grünen, die entscheidend bei dem Deal mitgewirkt hat, ihre einstigen Werte damit endgültig verkauft?

Die Grünen sind in dieser Frage gespalten, wie die knappe Kampfabstimmung zu Lützerath auf der Bundesdelegiertenkonferenz der Partei gezeigt hat. Die grünen Landes- und Bundesministerinnen und Minister Mona Neubaur, Oliver Krischer und Robert Habeck hätten dem Deal mit RWE nicht zustimmen dürfen, er hat gegenüber den Plänen der Vorgängerregierung von CDU und FDP keine Verbesserung gebracht. Der auf 2030 vorgezogene Kohleausstieg droht zu reiner Symbolpolitik zu verkommen, weil die Kohlemenge dadurch nicht reduziert wird: Es wird einfach die gleiche Menge in kürzerer Zeit verbrannt werden, und RWE verdient sich durch die derzeit hohen Energiepreise damit eine goldene Nase. Die Regierung begründet das alles mit der Versorgungssicherheit, doch die Wissenschaft zeigt, dass es die Kohle unter Lützerath dafür nicht braucht.

Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund den Wechsel des früheren Büroleiters von Grünen-Außenministerin Annalena Baerbock, Titus Rebhann, der davor lange für den Energiepolitiker der Grünen und jetzigen NRW-Umweltminister Krischer gearbeitet hat, zum RWE-Konzern?

Wir sehen hier denselben Filz zwischen RWE und den Parteien, wie wir ihn von CDU, FDP und SPD kennen. Die Verbindungen zwischen Oliver Krischer und dem neuen RWE-Cheflobbyisten Rebhann sind sehr besorgniserregend. So wird es wahrscheinlicher, dass es keine echte Energiewende geben wird – nämlich dezentral und in Bürgerhand –, sondern das gleiche von Konzernen dominierte Energiesystem in Grün. In Nordrhein-Westfalen sprechen wir schon lange von »NRWE«, um die korrupten Strukturen von Staat und Konzern zu benennen. Die Verhandlungsleiterin der CDU zum Thema Klima bei den vergangenen Koalitionsverhandlungen in NRW war etwa Romina Plonsker, die selbst im Aufsichtsrate von RWE sitzt.

Wie ist es aktuell denn um Ihre Initiative bestellt?

Sehr gut. Wir bereiten derzeit parallel zur UN-Klimakonferenz eine große Demonstration in Lützerath am 12. November vor – gemeinsam mit dem BUND, Greenpeace, Campact, Lützerath lebt und vielen weiteren Gruppen. Die Klimabewegung steht also geschlossen hinter uns – übrigens auch die Grüne Jugend. Jeden Sonntag gibt es in Lützerath Dorfspaziergänge für alle, die den Konflikt vor Ort kennenlernen wollen. Am vergangenen Samstag fanden mehr als zwanzig Soliaktionen zu Lützerath statt. Wir sind uns sicher, dass ein Räumungsversuch für die Landes- und Bundesregierung zum Desaster würde.

Nach Beobachtungen bürgerlicher Medien konnten Sie zuletzt ja immer weniger Menschen mobilisieren. Denken Sie nicht daran, den Kampf allmählich einzustellen?

Unser Widerstand ist in letzter Zeit noch mal gewachsen. Da es eine Frage des Überlebens ist, werden wir selbstverständlich unseren Widerstand erst einstellen, wenn es einen 1,5-Grad-kompatiblen Kohleausstieg gibt – dann sind auch alle bedrohten Dörfer gerettet.