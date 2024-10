Standanmeldung zur 30. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz

Viele Besucherinnen und Besucher der Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz kommen nicht nur wegen des attraktiven Programms. Sie sind ebenfalls an Buchverlagen, Antiquariaten und linken Organisationen interessiert. Daher bieten wir auf der die Konferenz die Möglichkeit, einen Stand dafür anzumelden.



Wenn Sie dabei sein möchten, finden Sie hier das Anmeldeformular sowie das Informationsblatt dazu.



Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Mail an kommunikation@jungewelt.de oder per Post an: Verlag 8. Mai GmbH, Aktionsbüro, Torstraße 6, 10119 Berlin.