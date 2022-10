Riesige Gewinne für US-Ölkonzerne

Richard Drew/AP/dpa Der Ölkonzern ExxonMobil verzeichnete im dritten Quartal 2022 die höchsten Gewinne aller Zeiten

New York. Auch bei den US-Ölkonzernen klingeln in der Krise mächtig die Kassen. Angesichts der hohen Preise erzielten die Konzerne erneut riesige Profite. Wie der Konzern ExxonMobil am Freitag mitteilte, machte der Energieriese im dritten Quartal mit 19,7 Milliarden US-Dollar so viel Gewinn wie nie zuvor. Chevron strich nach eigenen Angaben 11,2 Milliarden US-Dollar ein und blieb damit knapp unter dem Rekordgewinn aus dem zweiten Quartal.

Die europäischen Konzerne Shell und TotalEnergies hatten bereits am Donenrstag bei der Präsentation ihrer Quartalszahlen enorme Gewinne bekanntgegeben. Zu einer Übergewinnsteuer konnten sich Politiker dies- und jenseits des Atlantiks jedoch bislang nicht durchringen. (dpa/jW)