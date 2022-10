Italien: Prozess gegen Seenotretter vertagt

Trapani. Der Prozess gegen vier deutsche Seenotretter des Schiffs »Iuventa« vor einem Gericht auf Sizilien verzögert sich weiter. Die Verteidigung machte dafür am Samstag Verfahrensfehler seitens der Staatsanwaltschaft verantwortlich. Den Angeklagten sei kein Recht eingeräumt worden, zu dem Fall Stellung zu beziehen. Die Vorverhandlung in der Stadt Trapani soll nun am 3. Dezember weitergehen. Insgesamt müssen sich vier frühere Crewmitglieder und 17 Angehörige anderer Organisationen wegen »Beihilfe zur illegalen Einreise« von Asylsuchenden 2016 und 2017 verantworten. Bei einer Verurteilung drohen bis zu 20 Jahre Haft. Die Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe. (dpa/jW)