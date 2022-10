Libanon: Ohne Präsident und Regierung

Beirut. Der Libanon steuert mit dem Abschied von Präsident Michel Aoun auf eine Zeit ohne Staatschef und Regierung zu. Der 89jährige hat am Sonntag den Präsidialpalast in Beirut einen Tag vor Ende seiner Amtszeit in Beirut geräumt. Seine Nachfolge ist immer noch offen, weil die führenden Parteien in einem Machtkampf stecken. Aouns Amtszeit läuft nach sechs Jahren an diesem Montag um Mitternacht aus. Kurz zuvor unterzeichnete der scheidende Staatschef noch ein Rücktrittsgesuch der geschäftsführenden Regierung von Ministerpräsident Nadschib Mikati. (dpa/jW)