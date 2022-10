Lindner will Fracking erlauben

Berlin. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will einen schnellen Einstieg in die besonders umweltschädliche Gasförderung mittels Fracking. Gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte Lindner, die Förderung sei »auch unter ökologischen Voraussetzungen verantwortbar«. Aus »ideologischen Festlegungen« auf die Förderung von Schiefergas mittels Fracking zu verzichten sei dagegen »eher nicht verantwortbar«, so Lindner. Die besonders für Grundwasser gefährliche Fördermethode ist in der Bundesrepublik seit 2017 verboten. FDP, Union und AfD fordern immer wieder eine Aufhebung. (AFP/jW)