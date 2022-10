Jusos voll auf SPD-Kurs

Oberhausen. Die rund 300 Delegierten der SPD-Jugendorganisation Jusos haben auf ihrem dreitägigen Bundeskongress in Oberhausen am Wochenende kaum Kritik an der Mutterpartei geübt. Statt dessen feierten die »Jungsozialisten« ihren früheren Chef Kevin Kühnert, der als SPD-Generalsekretär auf dem Kongress sprach. Angesichts der hohen Energie- und Lebensmittelkosten forderte die Juso-Bundesvorsitzende Jessica Rosenthal eine Direktzahlung für Familien von einmalig 300 Euro. Die Jusos sprachen sich zudem für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine aus und beschlossen eine Kampagne zum »Kampf gegen rechts«. (dpa/jW)