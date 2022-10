Porsche-Luxusautos krisenresistent

Frankfurt am Main. Die Porsche AG hat ihren Gewinn in den ersten neun Monaten sprunghaft gesteigert. Während der Umsatz um knapp 16 Prozent auf 26,7 Milliarden Euro anwuchs, stieg der operative Gewinn um rund 40 Prozent auf 5,05 Milliarden Euro, wie die Tochter des Volkswagen-Konzerns am Freitag mitteilte. Der Umsatz pro Fahrzeug sei dank »vorteilhafter Preispositionierung« deutlich gestiegen, auch Wechselkurseffekte hätten zum Erlösanstieg beigetragen, so das Unternehmen. Nach dem teilweisen Börsengang Ende September sollen die knapp 37.000 Beschäftigten Boni von insgesamt bis zu 250 Millionen Euro erhalten. (Reuters/jW)