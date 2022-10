IG Metall: Mitternacht erste Warnstreiks

Frankfurt am Main. Die IG Metall (IGM) hat in der Nacht zu Sonnabend erste Warnstreiks organisiert. Bundesweit sollen Beschäftigte mit Ablauf der Friedenspflicht um Mitternacht in den Ausstand treten, teilten Gewerkschaftsbezirke am Freitag mit. Am Sonnabend sollen allein in NRW sechs Betriebe für einige Stunden bestreikt werden. Außerdem sind in München und bei Thyssen-Krupp Rasselstein in Andernach weitere Aktionen geplant. Die IGM fordert für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. (dpa/jW)