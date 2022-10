CSU-Parteitag startet in Augsburg

Augsburg. CSU-Chef Markus Söder will im Landtagswahljahr 2023 Druck für »bessere Entscheidungen« der Bundesregierung machen, aber auch eigene Konzepte in den Vordergrund stellen. Das sagte der bayerische Ministerpräsident am Freitag vor Beginn des CSU-Parteitags in Augsburg. Zum Abschluss des zweitägigen Parteitags am Sonnabend wird CDU-Chef Friedrich Merz erwartet. In Bayern wird im Herbst 2023 ein neuer Landtag gewählt. (dpa/jW)