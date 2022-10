AKW Isar 2 ab Sonnabend am Netz

Essenbach. Das Atomkraftwerk Isar 2 in Bayern soll an diesem Sonnabend wieder ans Netz gehen. Die Betreiberfirma Preussen-Elektra hatte den Meiler in Essenbach am 21. Oktober für Bauarbeiten vom Netz genommen. Durch die Reparaturen soll das Atomkraftwerk bis ins kommende Jahr hinein weiterlaufen können.

Das Bundeskabinett hatte am 19. Oktober den Weiterbetrieb von Isar 2 und zwei weiteren Atomkraftwerken vorerst bis zum 15. April 2023 beschlossen. Laut Preussen-Elektra kann der Meiler mit den derzeit verwendeten Brennelementen bis März kommenden Jahres betrieben werden. (dpa/jW)