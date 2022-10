Inflation in der BRD über zehn Prozent

Wiesbaden. Die Inflation in der Bundesrepublik hat die Marke von zehn Prozent überstiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag anhand vorläufiger Daten mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat auf 10,4 Prozent und damit auf ein erneutes Rekordhoch. Bereits die im September ermittelte Inflation von 10,0 Prozent war die höchste seit 70 Jahren. Nach Einschätzung von Volkswirten muss sich die Bevölkerung angesichts der hohen Energie- und Lebensmittelpreise auf weiterhin hohe Teuerungsraten einstellen. Im Oktober mussten Verbraucher für Energie 43,0 Prozent mehr zahlen als im Vorjahr, Nahrungsmittel verteuerten sich um 20,3 Prozent. Laut dem Ifo-Institut steht vorerst auch keine Entspannung der Inflation an. Demnach wollen 97 Prozent der vom Institut befragten Lebensmittelhändler ihre Preise noch weiter erhöhen. (dpa/jW)