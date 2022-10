Internationaler Tag der Intergeschlechtlichkeit

Berlin. Am Mittwoch haben Betroffene und Unterstützende den diesjährigen internationalen Tag der Intergeschlechtlichkeit begangen. Der Tag geht auf eine Demonstration von intergeschlechtlichen Menschen am 26. Oktober 1996 in Boston vor einer Konferenz der US-Vereinigung von Kinderärzten zurück, wie das Portal Queer.de berichtete. Vor allem geht es darum, den Schutz intergeschlechtlicher Kinder vor unnötigen oder verfrühten Behandlungen zur Anpassung an ein männliches oder weibliches Geschlecht zu erreichen. In der BRD wurde ein entsprechendes Gesetz 2021 verabschiedet, kritisiert wird jedoch, dass es zu viele Schlupflöcher darin gebe. (jW)