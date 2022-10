Mexiko: Ehe für alle im ganzen Land

Mexiko-Stadt. Zwölf Jahre nach dem ersten Schritt ist die gleichgeschlechtliche Ehe nun in ganz Mexiko möglich. Als letzter Bundesstaat in dem mehrheitlich katholischen Land beschloss am Mittwoch der Kongress von Tamaulipas, dass gleichgeschlechtliche Ehen möglich sind. »Es gibt keine Menschen zweiter Klasse, alle Menschen sollten die gleichen Rechte haben«, erklärte die Abgeordnete Nancy Ruiz, deren konservative Partei PAN die Gesetzesänderung in dem Bundesstaat an der Grenze zu den USA ins Rollen gebracht hatte. (AFP/jW)