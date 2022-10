England: Mädchen an Schulen verunsichert

London. Jedes fünfte Mädchen in England fühlt sich einer aktuellen Studie zufolge an seiner Schule nicht sicher. In Nordengland waren es mit 22 Prozent der Befragten deutlich mehr als in London (16 Prozent), wie die Organisation Girlguiding am Dienstag mitteilte. Der Landesschnitt lag bei 19 Prozent. Gründe sind demnach vor allem Angst vor sexueller Belästigung sowie Vorurteile. Schon im vergangenen Jahr hatte ein Bericht der Aufsichtsbehörde Ofsted ergeben, dass Sexismus und sexuelle Belästigung an britischen Schulen Alltag sind. (dpa/jW)