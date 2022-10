Lufthansa erzielt Milliardengewinn

Frankfurt am Main. Die Lufthansa hat nach einem lukrativen Sommergeschäft die Coronapandemie geschäftlich hinter sich gelassen. »Die Lufthansa Group hat im dritten Quartal mit einem operativen Gewinn von über einer Milliarde Euro ein sehr gutes Ergebnis erzielt«, erklärte Konzernchef Carsten Spohr am Donnerstag. Bis zum Jahresende sollen daher auch die restlichen noch offenen Staatshilfen aus Österreich und Belgien in Höhe von rund 500 Millionen Euro zurückgezahlt werden. (AFP/dpa/jW)