Polen: Vier Denkmäler für Rote Armee abgerissen

Warschau. In Polen sind vier weitere Denkmäler für die Rote Armee abgerissen worden. Dabei habe es sich um »Monumente der Lüge gehandelt und Symbole für ein System, dessen Geist sich in Russlands derzeitigem Handeln widerspiegele«, sagte der Direktor des Instituts für Nationales Gedenken, Karol Nawrocki, am Donnerstag in Glubczyce. In Polen gab nach Angaben des Instituts 500 »Denkmäler der Dankbarkeit« für die Rote Armee. Viele dieser Denkmäler wurden inzwischen abgerissen oder in Museen gebracht. (dpa/jW)