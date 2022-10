Türkei: Elf Journalisten festgenommen

Ankara. Elf Journalisten »prokurdischer« Medien sind in der Türkei am Dienstag festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei in Ankara wurden die Journalisten bei zeitgleich stattfindenden Razzien wegen des Vorwurfs von Verbindungen zu kurdischen Aktivisten und der »Verbreitung von Informationen, die zu Hass und Feindseligkeit aufstacheln«, festgenommen. Die Journalistengewerkschaft TGS hatte zuvor per Kurznachrichtendienst Twitter von zehn Festgenommenen in Ankara, Istanbul, Van, Diyarbakir, Urfa und Mardin gesprochen. Zu den Gründen für die Festnahmen machte die Gewerkschaft keine Angaben. Die Polizei durchsuchte demnach auch die Räume mehrerer Medien und die Wohnungen der Journalisten. (AFP/jW)