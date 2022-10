Mercedes-Benz zieht sich aus Russland zurück

Frankfurt am Main. Der Fahrzeug- und Rüstungskonzern Mercedes-Benz stößt sein Russland-Geschäft vollständig ab. Die Vertriebsgesellschaft und das Pkw-Montagewerk Jesipowo nahe Moskau mit zur Zeit noch mehr als 1.000 Beschäftigten sollen an den russischen Investor Awtodom verkauft werden, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Im ersten Halbjahr hatte der Stopp des Russland-Geschäfts infolge des Ukraine-Kriegs und der damit verbundenen EU-Sanktionen bei Mercedes-Benz zu Mehraufwendungen in Höhe von 700 Millionen Euro geführt. (Reuters/AFP/jW)