Neue Tarifverhandlungen bei VW

Hamburg. Bei Volkswagen haben Verhandlungen über einen neuen Haustarifvertrag für die 125.000 Beschäftigten in Westdeutschland begonnen. Zu diesem Zweck kamen Vertreter der Gewerkschaft IG Metall und des Automobilkonzerns am Dienstag in Braunschweig zusammen. Über einen Austausch von Positionen gelangten die Parteien nach Gewerkschaftsangaben jedoch nicht hinaus. Man sei nach gut einer Stunde wieder auseinandergegangen, sagte ein IG-Metall-Sprecher. Die Verhandlungen sollen am 9. November fortgesetzt werden. Bei VW handelt die IG Metall für die Mitarbeiter in den sechs westdeutschen Werken, dem konzerneigenen Finanzdienstleister Financial Services und einigen Tochtergesellschaften traditionell einen eigenen Haustarif aus. (Reuters/jW)