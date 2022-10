»III. Weg«: Haftstrafen wegen Wahlplakaten

München. Das Amtsgericht in München hat am Dienstag zwei Neonazis verurteilt, die die »Hängt die Grünen«-Wahlplakate der faschistischen Partei »Der III. Weg« im Bundestagswahlkampf 2021 zu verantworten haben. Ein 42jähriger früherer Stützpunktleiter der Neonazipartei für München und Oberbayern wurde zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe wegen Volksverhetzung und des Aufrufs zum Totschlag verurteilt, der 65jährige frühere Parteivorsitzende zu einer Geldstrafe. Der Anwalt des 42jährigen kündigte Berufung an. (dpa/jW)