Türkei: Ärztepräsidentin wegen »Propaganda« in Haft

Ankara. Die Vorsitzende des türkischen Ärztebundes (TTB), Sebnem Korur Fincanci, ist am Mittwoch festgenommen worden. Die Festnahme erfolgte nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Ankara wegen des Verdachts, Fincanci habe »Propaganda für eine Terrororganisation« verbreitet. Fincanci hatte eine Woche zuvor eine Untersuchung gefordert, ob die türkische Armee Chemiewaffen gegen Anhänger der kriminalisierten Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in der Autonomieregion im Nordirak eingesetzt habe. Sie habe in Onlinenetzwerken Bilder von den Chemiewaffeneinsätzen und den mutmaßlichen Opfern angesehen, hatte Fincanci gefordert und eine »unabhängige Untersuchung« angemahnt. (AFP/jW)