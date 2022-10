Da geht’s ihr gut

Meeresarchäologen haben im Schärengarten von Stockholm ein untergegangenes Kriegsschiff aus dem 17. Jahrhundert entdeckt. Es handelt sich um das Wrack der »Äpplet« (Der Apfel), dem Schwesterschiff der »Vasa«, wie das Wrackmuseum Vrak am Montag bekanntgab. Unter anderem technische Details und Holzproben hätten bestätigt, dass man tatsächlich das 1659 versenkte Schiff gefunden habe. Dies sei eine weltweit einzigartige Entdeckung. Die »Vasa« war das größte Kriegsschiff ihrer Zeit, aber 1628 bereits auf ihrer Jungfernfahrt gesunken. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde sie fast vollständig erhalten im Stockholmer Hafenbecken entdeckt, seit 1990 wird sie im Vasa-Museum ausgestellt. Die »Äpplet« hielt länger: Sie wurde erst nach dem Dreißigjährigen Krieg versenkt, um als Teil einer Unterwasserbarriere zu dienen. Das Wrack soll wohl am Meeresboden verbleiben. Ihr gehe es dort unten am besten, sagte Hansson der Nachrichtenagentur TT. (dpa/jW)