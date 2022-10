GB: Lebensmittelpreise enorm gestiegen

London. Die Preise für Lebensmittel sind in Großbritannien im Vergleich zum Vorjahr enorm gestiegen. Das günstigste Pflanzenöl habe im September rund zwei Drittel (65 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat gekostet, teilte das britische Statistikamt ONS am Dienstag mit. Die günstigste Pasta sei 60 Prozent teurer geworden, Tee 46 Prozent und Brot 38 Prozent. Im Durchschnitt legten die Preise für 30 Grundnahrungsmittel um 17 Prozent zu, das ist etwas mehr als die insgesamt bei Lebensmitteln in dem Zeitraum ermittelte Inflation von 15 Prozent. (dpa/jW)