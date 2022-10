US-Abgeordnete fordern Verhandlungslösung

IMAGO/MediaPunch Pressekonferenz im US-Kapitol

30 US-Kongressabgeordnete der Demokratischen Partei forderten am Montag US-Präsident Joseph Biden in einem Brief auf, die Tür für direkte Verhandlungen mit Moskau offenzuhalten, um ein rascheres Ende des Krieges zu erreichen. Darin heißt es unter anderem:

(…) Das Risiko eines Atomwaffeneinsatzes wird heute höher eingeschätzt als jemals zuvor seit dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Angesichts der katastrophalen Möglichkeiten einer nuklearen Eskalation und Fehleinschätzungen, die um so größer werden, je länger dieser Krieg andauert, stimmen wir mit Ihrem Ziel überein, einen direkten militärischen Konflikt als oberste Priorität für die nationale Sicherheit zu vermeiden.

Angesichts der Zerstörungen, die dieser Krieg für die Ukraine und die Welt mit sich bringt, sowie des ­Risikos einer katastrophalen ­Eskalation liegt es unserer Meinung nach im Interesse der Ukraine, der Vereinigten Staaten und der Welt, einen langwierigen Konflikt zu vermeiden. Aus diesem Grund fordern wir Sie dringend auf, die militärische und wirtschaftliche Unterstützung der Vereinigten Staaten für die ­Ukraine mit einem proaktiven ­diplomatischen Vorstoß zu verbinden, die Bemühungen zu verdoppeln, um einen realistischen Rahmen für einen Waffenstillstand zu finden. Dies steht im Einklang mit Ihrer ­Anerkennung, dass »hier eine Verhandlungslösung gefunden werden muss«. (…)

Wenn es (…) eine Möglichkeit gibt, den Krieg zu beenden und gleichzeitig eine freie und unabhängige Ukraine zu erhalten, ist es Amerikas Verantwortung, jeden diplomatischen Weg zu beschreiten, um eine solche Lösung zu unterstützen, die für das ukrainische Volk akzeptabel ist. (…) Die Alternative zur Diplomatie ist ein langwieriger Krieg, der sowohl mit Sicherheiten als auch mit katastrophalen und unkalkulierbaren Risiken verbunden ist. (…)

Als Gesetzgeber verantwortlich für die Ausgabe von Dutzenden von Milliarden Dollar an US-Steuergeldern für die militärische Unterstützung in diesem Konflikt, glauben wir, dass eine solche Beteiligung an diesem Krieg auch eine Verantwortung für die Vereinigten Staaten mit sich bringt, ernsthaft alle möglichen Wege zu prüfen, einschließlich eines direkten Engagements mit Russland, um den Schaden zu verringern und die Ukraine dabei zu unterstützen, eine friedliche Lösung zu finden.

Im Mai bekräftigte Präsident Selenskij trotz festgefahrener Verhandlungen, dass der Krieg »nur durch Diplomatie endgültig beendet werden kann«, und er hatte zuvor erklärt, dass »jeder geistig gesunde Mensch immer den diplomatischen Weg wählt, weil er weiß: Auch wenn es schwierig ist, kann er den Verlust von Tausenden, Zehntausenden … und vielleicht sogar Millionen von Menschenleben verhindern«. Abschließend möchten wir Sie auffordern, sich mit Nachdruck für eine Verhandlungslösung und einen Waffenstillstand einzusetzen, direkte Gespräche mit Russland zu führen, die Aussichten für eine neue für alle Parteien annehmbare europäische Sicherheitsvereinbarung auszuloten, die eine souveräne und unabhängige Ukraine ermöglicht, und in Abstimmung mit unseren ukrainischen Partnern eine rasche Beendigung des Konflikts anzustreben und dieses Ziel als oberste Priorität Amerikas zu bekräftigen.