180 Gerettete auf Schiff im Mittelmeer

Rom. Das deutsche Seenotrettungsschiff »Humanity 1« hat im zentralen Mittelmeer 135 Asylsuchende an Bord geholt. Die Menschen seien am Montag in zwei Einsätzen gerettet worden, teilte die Berliner Organisation SOS Humanity am Dienstag mit. Zunächst seien 113 Personen – darunter ein Baby – von einem überfüllten Schlauchboot gerettet worden. Am Abend habe man dann bei einer weiteren Aktion 22 Schutzsuchende ebenfalls von einem Schlauchboot geholt. Insgesamt befänden sich 180 Menschen an Bord. (dpa/jW)