Meloni verstärkt Kurs gegen Asylsuchende

Rom. Italiens neue Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will mit ihrer Regierung die Ankunft weiterer Bootsflüchtlinge verhindern. »Diese Regierung will einen bis heute kaum beschrittenen Weg gehen: die illegalen Abreisen stoppen und endlich den illegalen Menschenhandel im Mittelmeer zerbrechen«, sagte die Parteichefin der faschistischen Fratelli d’Italia am Dienstag in ihrer ersten programmatischen Rede vor Abgeordneten in Rom. Dort wollte sie sich am Abend einem Vertrauensvotum stellen, das ihre Regierung nach der Amtsübernahme am Wochenende noch benötigt. »Wenn ihr nicht wollt, dass ich von Schiffsblockaden spreche, sage ich es eben so«, sagte Meloni. Sie fuhr fort, dass ihre rechte Regierung in Abstimmung mit den Behörden der nordafrikanischen Länder in »Hotspotgebieten« Zentren einrichten wolle, in denen internationale Organisationen prüften, ob die Menschen ein Recht auf Asyl hätten. (dpa/jW)