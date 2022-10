Deutschland vor großer Pflegekrise

Berlin. Die Präsidentin des Berufsverbands für Pflegeberufe, Christel Bien­stein, sieht Deutschland vor einer Pflegekrise. In den kommenden zehn Jahren werde die Branche mehrere hunderttausend Pflegende verlieren, die in den Ruhestand gehen, sagte Bienstein am Dienstag im Deutschlandfunk. Viele Menschen würden keinen ambulanten Pflegedienst mehr finden. Bienstein forderte eine Risikoplanung und eine grundsätzliche Gesundheitsreform. Dabei gehe es auch um das Vermeiden unnötiger Operationen und einen sinnvollen Zusammenschluss von Krankenhäusern. Zudem müsse die Primärversorgung in Regionen gesichert werden, in denen es nicht genügend Hausärzte gebe. (AFP/jW)