Moskau irritiert von Kritik an Bombenwarnung

Moskau. Russland hat empört auf die westliche Zurückweisung einer Warnung vor dem ukrainischen Einsatz einer radioaktiv verseuchten »schmutzigen« Bombe reagiert. Die Weigerung der USA, die Gefahr zur Kenntnis zu nehmen, sei angesichts ihrer Größe inakzeptabel, sagte der Sprecher des russischen Präsidialamts, Dmitri Peskow, russischen Nachrichtenagenturen zufolge am Dienstag in Moskau. »Dies ist ein Ansatz, der alles andere als seriös ist, ein Ansatz, der, so würde ich sagen, unangemessen ist angesichts der Schwere der Gefahr, über die wir hier sprechen.« Noch am Dienstag (Ortszeit) wollte Russland das Thema vor den UN-Sicherheitsrat in New York bringen. (dpa/jW)