USA: Kein Drängen auf Verhandlungen in Ukraine

Washington. Das Weiße Haus hat bekräftigt, dass die USA keine direkten Verhandlungen mit Russland im Ukraine-Krieg ohne Beteiligung Kiews führen werden. Das habe man von Anfang an gesagt, »und das bleibt der Ansatz«, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, am Montag (Ortszeit). Zuvor hatten 30 Abgeordnete der Demokratischen Partei von US-Präsident Joseph Biden in einem Brief an das Weiße Haus gefordert, die Tür für direkte Verhandlungen mit Moskau offenzuhalten, um ein rascheres Ende des Krieges zu erreichen. Kirby erklärte dazu, dass es nach dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij nicht an der Zeit für Verhandlungen mit Moskau sei. Washington wiederum komme es vor allem darauf an, »dass er und seine Truppen auf dem Schlachtfeld erfolgreich sind«. Selenskij entscheide, wann die richtige Zeit für Gespräche sei. (dpa/jW)