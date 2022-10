Taiwan dankt BRD für Unterstützung

Taipeh. Taiwans »Präsidentin« Tsai Ing-wen hat der BRD für die Unterstützung gedankt. Bei einem Empfang von Abgeordneten des Menschenrechtsausschusses des Bundestages am Montag in Taipeh hob die »Präsidentin« besonders den Einsatz der BRD im gegenwärtigen Vorsitz der Gruppe der großen Industrieländer (G7) für »Frieden und Stabilität« in der Meerenge der Taiwan-Straße hervor. Zudem erwähnte sie die Resolution des Bundestages für eine Teilnahme Taiwans an der Weltgesundheitsversammlung (WHA). (dpa/jW)