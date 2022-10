Anstieg von Infektionen mit Ebola in Uganda

Kampala. Im ostafrikanischen Uganda ist die Zahl neuer Infektionen mit dem tödlichen Ebolavirus über das Wochenende rasant angestiegen. Innerhalb von 48 Stunden seien 14 neue Fälle gemeldet worden, davon neun in der Hauptstadt Kampala, teilte Gesundheitsministerin Jane Ruth Aceng am Montag auf Twitter mit. Insgesamt seien nun 75 Menschen mit dem Virus infiziert worden, 28 Menschen seien gestorben, sagte Aceng. Von 2014 bis 2016 hatte es den bisher größten erfassten Ausbruch der Virusinfektion in Westafrika mit mehr als 11.000 Toten gegeben. (dpa/jW)