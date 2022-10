Massenproteste in Budapest gegen Orban

Budapest. Zehntausende Menschen haben in Budapest gegen die Bildungspolitik der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban demonstriert. Der Protest am Sonntag abend richtete sich insbesondere gegen die schlechte Bezahlung der Pädagogen und die mangelhafte Finanzausstattung der ungarischen Schulen. Seit Beginn des Schuljahres finden in der Hauptstadt Budapest und in anderen Städten von Lehrern und Schülern organisierte Demonstrationen gegen die rechte Regierung statt. Der Protest am Sonntag abend war der bislang größte. Die Veranstalter kündigten weitere Demonstrationen an, um den Druck auf die Regierung aufrechtzuerhalten. (AFP/jW)