Studierende in Teheran protestieren weiter

Teheran. Im Iran haben Studierende an verschiedenen Universitäten ihren Protest gegen die Regierung fortgesetzt. An mehreren Hochschulen der Hauptstadt Teheran zeigten junge Frauen und Männer am Montag ihren Unmut gegen das islamische Regierungssystem, wie iranische Medien berichteten. Auslöser der Proteste war der Tod der 22 Jahre alten iranischen Kurdin Mahsa Jina Amini. Die sogenannte Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie die Zwangsvorschriften für das Tragen eines Kopftuchs nicht eingehalten haben soll. Die Frau starb am 16. September in Polizeigewahrsam. (dpa/jW)