Meloni und Macron treffen sich in Rom

Rom. Italiens neue Regierungschefin, die Faschistin Giorgia Meloni, hat kurz nach der Übernahme der Amtsgeschäfte Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron in Rom getroffen. In dem informellen Gespräch am Sonntag abend hätten die beiden über die Verteuerung der Energie in Europa, die Unterstützung für die Ukraine, die schwierige Wirtschaftslage und die »Migrationsströme« gesprochen, hieß es in einer Mitteilung der italienischen Regierung in der Nacht zu Montag. Sie einigten sich demnach, bei den gemeinsamen Herausforderungen auf europäischer Ebene weiter zusammenzuarbeiten und dabei die jeweiligen nationalen Interessen zu wahren. (dpa/jW)