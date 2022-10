Israel beschießt Ziele in der Nähe von Damaskus

Damaskus. Israel hat am Montag erneut Ziele in Syrien mit Raketen angegriffen. Wie die syrische Nachrichtenagentur SANA meldete, habe die syrische Luftabwehr die meisten Flugkörper in der Nähe der Hauptstadt Damaskus abgefangen. Die Raketen seien aus dem Norden der von Israel besetzten palästinensischen Gebiete abgefeuert worden, zitierte SANA einen nicht namentlich genannten Militärvertreter. Tote habe es nicht gegeben. Ein Soldat sei verletzt worden, und es sei Sachschaden entstanden. (jW)